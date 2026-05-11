Lidl inicia una guerra comercial contra Mercadona y otros rivales en Portugal por el temor a perder más cuota de mercado

En España, este tipo de publicidad comparativa no se permite por ley y Lidl España descarta replicar la campaña en su mercado.

La rivalidad comercial se intensifica debido al rápido crecimiento de Mercadona, que ya cuenta con 69 tiendas y planea abrir más.

Mercadona sigue ganando cuota de mercado en Portugal, alcanzando un 7,2% en 2025, mientras que Lidl ha bajado a un 12,9%.

Lidl ha lanzado una campaña publicitaria en Portugal comparando directamente precios con Mercadona y Continente, destacando que su cesta básica es más barata.

Mercadona gana peso en Portugal y eso atemoriza a sus principales rivales. Uno de ellos es Lidl, que pierde cuota en favor la cadena de Juan Roig pese a llevar muchos años en este mercado. Una situación de amenaza que la alemana trata de atajar en el terreno de la publicidad comercial.

La empresa lanzó hace una semana un spot en el país vecino en el que se puede ver a una cajera ataviada con los colores de Mercadona cobrándole productos a un hombre.

La cajera, tras pasar los artículos, le pregunta si “es todo”. El cliente dice que sí y ella le responde después que el precio de la compra es “14,93 euros más que en Lidl”. Es decir, en total, 113,27 euros.

Lidl (@Lidl_Portugal) publica un anuncio en el que se compara directamente con Mercadona y presume de ser más barato que la empresa de Juan Roig.



Me da vibes del duelo entre Coca Cola y Pepsi. pic.twitter.com/lLi7YdYFnS — M 📺 (@casasola_89) May 2, 2026

En el vídeo se desglosa una comparativa donde Lidl presenta una cesta básica por 98,34 euros, frente a los 113,27 euros de su competidor directo, Mercadona.

Con ello, Lidl pretende hacer ver al usuario que sus precios son más baratos que los de Irmãodona, el nombre que usa Mercadona en Portugal.

Se trata de un anuncio que Lidl también repite con otro de sus rivales en el país: Continente. El tono y la diferencia de precio es muy parecido.

Ambos recuerdan a la histórica rivalidad entre Pepsi y Coca-Cola. Pero en el caso de Mercadona, que se caracteriza por no hacer anuncios televisivos ni ningún tipo de publicidad, no se espera que responda.

Pérdida de cuota

Más allá del contenido, la campaña es un reflejo de la situación de la alemana en el mercado portugués, liderado por Grupo Continente, con un 27,5% de cuota, seguido de Pingo Doce con el 21,7%, según datos de 2025 de la consultora Worldpanel by Numerator, la antigua Kantar.

Tras éstos, se sitúa Lidl con un 12,9%, una décima menos que en 2024. El cuarto lugar lo ocupa Mercadona con un 7,2%, dos décimas más que hace un año.

Cuotas de supermercados en 2025 en Portugal, según Worldpanel by Numerator.

Pese a que aún hay distancia entre ambas, Mercadona le va comiendo poco a poco terreno a Lidl. El año 2022 es un punto de inflexión que permite hacernos una idea de por qué Lidl teme a la enseña española.

A cierre de ese ejercicio, Lidl tenía una cuota de 13,5% mientras que la de Mercadona (sexto distribuidor) era del 3,8%. Eso significa que Lidl estaba 9,7 puntos por encima y tenía aproximadamente 3,6 veces más cuota. Ahora esa diferencia se ha reducido a la mitad.

La valenciana no ha dejado de crecer desde que abrió en 2019 su primera tienda en el país vecino. En 2025 alcanzó los 69 supermercados, tras la apertura de nueve tiendas. El plan es cerrar 2026 con 12 aperturas.

La apuesta por Portugal se ha visto igualmente reflejada con su inversión, que en 2025 ha sido de 140 millones de euros, lo que implica una cifra acumulada de 1.233 millones de euros desde la internacionalización de Mercadona.

Las cifras económicas también acompañan. El pasado año, la cadena de Juan Roig facturó 2.092 millones de euros y ganó 26 millones de euros en Portugal.

Por su parte, el paso de Lidl en territorio luso es mayor que el de la enseña española. Cuenta con más de 280 tiendas.

Lleva mucho más tiempo en el país. En concreto, opera desde hace 30 años con más de 8.000 empleados y cuatro bloques logísticos en regiones como Norte, Oeste, Centro y Sur.

Sin embargo, la expansión de Mercadona amenaza a la alemana. La cadena valenciana avanza en cuota mientras Lidl pierde.

Y Juan Roig lo tiene claro: no van a ir a ningún otro país más. Primero hay que consolidar Portugal.

“Queremos ser más portugueses”, dijo en la última presentación de resultados de la firma.

Con ello se refiere a que necesitan incrementar la presencia de productos portugueses y trabajar con más proveedores del país vecino para adaptarse mejor al consumidor local.

La rivalidad en Portugal es muy distinta en nuestro país, donde Mercadona es la líder indiscutible del sector con un 27,3% de cuota y Lidl es la tercera con un 7,3%.

¿Y en España?

Pese a ser competidores en nuestro país, este anuncio no lo veremos en España por dos razones.

La primera, es que la ley condiciona mucho este tipo de publicidad.

Según la ley General de Publicidad se considera “ilícita” la “publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva”, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal.

Y la segunda es la negativa de Lidl España a reproducir esta campaña.

“Esta campaña es una iniciativa propia de Lidl Portugal para su mercado local. En Lidl operamos de forma autónoma en cada país y no entramos a valorar las acciones de otros mercados”, señalan a este periódico.