Nestlé anuncia un ERE para un máximo de 301 trabajadores en España por el avance de la marca blanca

La compañía ha comenzado a desprenderse de negocios no estratégicos, como la venta del 40% de Herta Foods a Casa Tarradellas.

Nestlé emplea a 4.158 personas y opera diez plantas en España, donde la incertidumbre crece ante posibles ventas de divisiones como la de aguas.

La medida forma parte de un plan global para ahorrar 3.000 millones de francos suizos antes de 2027, con recortes anunciados en todo el mundo.

Nestlé iniciará un ERE en España que afectará a un máximo de 301 trabajadores debido al avance de la marca blanca y el aumento de costes.

Medio año después de que Nestlé anunciara la intención de despedir a 16.000 trabajadores en todo el mundo, ya hay cifras de cómo afectará el recorte en España. La filial de la multinacional suiza ha anunciado que iniciará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 301 trabajadores.

“Esta medida responde a la evolución del sector —el del gran consumo— que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución”, señalan en un comunicado.

Cabe recordar que la decisión de los despidos se tomó ya bajo la dirección formada por Pablo Isla como presidente y por Philipp Navratil como CEO. Ambos directivos llegaron en plena crisis reputacional.

De momento, sólo se sabía lo que se comunicó en octubre de 2025: reducción de 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías y de 4.000 personas en la parte de fabricación y cadena de suministro. Pero no se habían concretado por países los despidos.

El objetivo es ahorrar 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027.

En paralelo a esta comunicación, este 21 de abril se está celebrando una nueva reunión entre la dirección de la compañía y los sindicatos europeos.

Preocupación en España

En nuestro país, desde que se conoció la noticia de los despidos, la incertidumbre y la preocupación no han dejado de crecer.

Desde la dirección en España siempre han guardado silencio al respecto.

La dueña de Nesquik o Nescafé cuenta con 4.158 trabajadores y diez plantas en territorio español, lo que demuestra el gran peso que tiene en su producción.

No obstante, empieza a deshacerse de negocios no estratégicos. Antes de finalizar 2025, Nestlé vendió a Casa Tarradellas el 40% del negocio de carnes envasadas Herta Foods.

Con esta operación puso fin a la empresa conjunta creada en 2019, cuando Nestlé vendió la primera participación de Herta Foods a Casa Tarradellas.

La firma suiza había sometido previamente el negocio de Herta a una revisión estratégica al considerar que esta actividad no se alineaba con su enfoque en nutrición, bienestar y productos de origen vegetal.

En la actualidad, la compañía mantiene bajo revisión otros negocios, como la división de aguas.

Su venta también preocupa en España, donde Nestlé cuenta con dos plantas: la de Aquarel en Herrera del Duque (Badajoz) y la planta de Viladrau (Girona).