El primer Zara del mundo se convertirá en un supermercado de la cadena Dia

Con esta apertura, Dia refuerza su crecimiento en España y prevé inaugurar 100 supermercados más durante 2026.

La ubicación, emblemática por ser el primer Zara inaugurado por Amancio Ortega en 1975, fue muy demandada por distintos operadores comerciales.

Dia abrirá su octava tienda en la ciudad, sumando 42 establecimientos en la provincia y 101 en Galicia, con una sala de ventas de 300m2 y más de 10 nuevos empleados.

El primer local de Zara en el mundo, ubicado en la calle Juan Flórez de La Coruña, se convertirá en un supermercado de la cadena Dia.

El histórico local comercial que albergó la primera tienda de Zara a nivel mundial, ubicado en la calle Juan Flórez, en el corazón de La Coruña, será ahora un supermercado de Dia tras el cierre anunciado por Inditex el pasado 30 de enero.

La propiedad del inmueble ha formalizado recientemente un acuerdo de arrendamiento con Dia, que implantará en este enclave una nueva tienda.

El local, considerado un espacio icónico dentro del tejido comercial de la ciudad, despertó un notable interés por parte de distintos operadores.

Finalmente, la propuesta de Dia resultó ser la ganadora.

El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300m2 y con más de 10 empleados, todos ellos de nueva contratación.

Con este nuevo supermercado, Dia contará con su tienda número 8 en La Coruña, alcanzando las 42 establecimientos en la provincia y 101 en toda la comunidad.

También refuerza su expansión en toda España donde sigue creciendo en cuota de mercado y donde prevé abrir 100 nuevos supermercados durante 2026.

Ubicación histórica

El establecimiento fue el primer Zara del mundo y donde Amancio Ortega comenzó su andadura empresarial con Zara el 9 de mayo de 1975

Por ello, constituye uno de los enclaves comerciales más representativos de la ciudad y su transformación marca un nuevo capítulo en la evolución del retail urbano en A Coruña.

Desde Dia han manifestado su satisfacción por haber alcanzado este acuerdo, destacando el orgullo que supone para la compañía poder operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional para la ciudad.

Asimismo, han subrayado su compromiso con el desarrollo económico local y la dinamización del entorno comercial.