Lidl, imparable: es el 'súper' que más crece en el primer trimestre de 2026 y alcanza su cuota récord en España

Lidl planea lanzar un servicio de telecomunicaciones de bajo coste en España y otros 29 países antes de final de año.

La cadena alemana ha transformado su imagen, apostando por productos frescos y saludables, y potenciando la fidelización de sus clientes.

Desde su llegada en 1994, Lidl ha abierto más de 700 supermercados y mantiene un ritmo de 30-40 aperturas anuales con inversiones superiores a 300 millones de euros.

Lidl alcanza una cuota récord del 7,3% en España en el primer trimestre de 2026, superando en crecimiento a Mercadona y acercándose a Carrefour.

Lidl aterrizó en España en 1994 con su primer supermercado en Lleida. Desde entonces no ha parado de crecer a golpe de aperturas e inversiones. Algo que le ha colocado como tercer distribuidor del país y ahora como el que más crece, incluso por encima de Mercadona.

La cadena alemana ha cerrado el primer trimestre con una cuota récord del 7,3% (0,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior), según datos avanzados por la consultora Kantar a este periódico.

El crecimiento de Mercadona fue de 0,1 puntos (hasta el 27,2% de cuota), mientras que el segundo retailer, Carrefour, siguió perdiendo cuota (0,2 puntos), hasta el 9%. Lo que vaticina un sorpasso en los próximos años si la francesa no se repone de la crisis del hipermercado.

Cuotas de los supermercados en el primer trimestre de 2026, según Kantar.

Lidl también deja atrás a otros competidores como Eroski (4,2%), Dia (4%), Consum (3,8%), Alcampo (2,8%) y Aldi (2,1%).

Las cuotas de sus rivales apenas se mueven en estos primeros compases de 2026, excepto la de Consum, que aumenta en 0,4 puntos.

Si echamos la vista atrás, en 2020 la cuota de Lidl era del 4,8%. Y hace 20 años, era de 2,3%.

Es decir, la cadena de supermercados germana ha experimentado el mayor crecimiento del mercado en las últimas décadas.

Estrategia

En los más de 20 años que lleva en España, la alemana ha conseguido extender su modelo de negocio por todo el territorio. A día de hoy supera los más de 700 supermercados.

Su ritmo de crecimiento ha sido el de abrir entre 30 y 40 tiendas con inversiones que superan los 300 millones de euros anuales. De hecho, para este ejercicio fiscal prevé inaugurar 40 establecimientos.

Al mismo tiempo, la compañía ha generado una red logística con 13 plataformas que dan servicio a sus tiendas.

A este rápido crecimiento se suma un cambio radical en su estrategia. Lidl llegó a nuestro país con la imagen de supermercado de descuento, ofreciendo una cesta de la compra muy barata con un surtido limitado y mucha marca propia.

Hasta la decoración de las propias tiendas es más cercana y agradable que la de sus inicios, en la que se veían estanterías más propias de un almacén que de un supermercado.

Ahora ha conseguido cambiar todo eso. Parte de la clave de este crecimiento está en una fuerte apuesta por productos frescos y saludables, pero también mantiene su firme apuesta por la marca del distribuidor.

Además, ha conseguido, según Kantar, que sus compradores hagan cestas de compra más grandes gracias a su programa de fidelización.

En 2025, el 54,4% de las cestas grandes se hicieron con la tarjeta de fidelización.

De hecho, en un paso más por su apuesta en España la cadena de supermercados se prepara para lanzar antes de final de año un servicio a bajo coste de telecomunicaciones.

Lo hará en hasta 30 países, incluyendo España, según adelantó Julian Beer, ejecutivo de Lidl International, al diario Financial Times.