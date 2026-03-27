La hamburguesa de McDonald's ya no es 100% española: introduce carne brasileña por la "alta demanda"

La carne utilizada sigue sin estar procesada ni contener conservantes, y la compañía continúa buscando expandirse y aumentar su red de franquicias en España.

Aunque ya no es 100% española, la compañía asegura que más del 70% de su cesta de la compra proviene de proveedores nacionales y mantiene los estándares de calidad.

El aumento de precios en las materias primas ha provocado que algunos ganaderos españoles no puedan vender carne a los precios habituales de la cadena.

McDonald's España ha empezado a utilizar carne de vacuno brasileña junto con la nacional debido a la alta demanda y dificultades de abastecimiento local.

La carne que sirve McDonald's en sus más de 600 restaurantes en España ya no es 100% vacuno nacional. La multinacional ha comenzado a proveerse de carne de Brasil desde hace algunas semanas.

¿Por qué? Por dos razones principales. La primera es el elevado número de ventas de hamburguesas y la necesidad de asegurar el abastecimiento.

“Para garantizar la continuidad del suministro en momentos de alta demanda, trabajamos con una red de abastecimiento que incluye alternativas internacionales manteniendo siempre los mismos estándares de calidad”, señalan fuentes de la cadena de hamburguesas a este periódico.

De ahí que reconozcan que en estos momentos estén tirando de carne de vacuno de Brasil para complementar a la nacional, aunque para la cadena “la prioridad sigue siendo el producto de origen español”. Gran parte de la carne nacional que compra la cadena procede de Extremadura.

La segunda tiene que ver con la falta de carne de vacuno en España a los precios y condiciones a los que suele comprar la multinacional, según fuentes del sector.

La clave está en que el precio de materias primas como los piensos para dar de comer al ganado ha crecido tanto que a muchos ganaderos no les compensa.

La carne es el ingrediente más importante de las hamburguesas de McDonald’s junto a las patatas, cuya procedencia tampoco es nacional.

Un restaurante de McDonald's en una imagen de archivo.

Motivo por el cual, desde hace años, la compañía trabaja en asegurar que la carne de sus hamburguesas contribuya a un sistema alimentario sostenible con acciones como 'Proyecto Big Good', lanzado tras la pandemia para apoyar al sector primario.

De hecho, en 2016 celebraron haber obtenido el certificado de Aenor que acreditaba que su carne era 100% de vacuno nacional. Algo que ahora no cumplen.

A pesar de ello, la compañía defiende que más del 70% de su cesta de la compra procede de proveedores españoles.

También deja claro que la carne de procedencia exterior pasa los mismos controles y estándares de calidad

Recordemos que la carne, que reparte su proveedor en Toledo OSI Food Solutions, no está procesada, ni contiene conservantes ni aditivos.

Se trata de un producto que está molido, principalmente cortes como espaldilla, solomillo y lomo, a la que sólo se añade sal y pimienta al cocinarla, tal y como detalla en su web.

España

En paralelo, la compañía vive un momento de cambios en su cúpula directiva. En febrero de este año, Inês Lima fue nombrada como directora general de McDonald's España, para suceder en el cargo a Luis Quintiliano, que fue promocionado a EEUU.

La cadena ya alcanza una red de más de 660 restaurantes abiertos y 130 franquiciados en España.

Y el objetivo de ampliar su presencia nacional y generar nuevas oportunidades de emprendimiento y empleo de calidad. De ahí que estén en búsqueda constante de franquiciados.

Este crecimiento hizo que en 2024 la cadena rozara casi los 2.000 millones de facturación y elevara su beneficio hasta los 110 millones, según sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil.