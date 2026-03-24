Fachada de una tienda de Naturhouse.

Fachada de una tienda de Naturhouse. Europa Press

Distribución

Naturhouse gana 10,1 millones y repartirá un nuevo dividendo

La cifra de negocio de la compañía se situó en 47,6 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al año anterior.

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L. Broche
Publicada

Las claves
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Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto de 10,09 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior.

El consejo de administración ha aprobado el reparto de un nuevo dividendo de 3 millones de euros brutos, que se pagará el 20 de abril.

La cifra de negocio bajó un 3,6%, hasta 47,6 millones, por la optimización de la red de franquicias y control de costes.

La compañía mantiene un margen de Ebitda del 30,3% y opera en 29 países, con España, Francia, Italia y Polonia como mercados principales.

Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto de 10,09 millones de euros, un 2,3% más que en el ejercicio anterior, cuando ganó 9,86 millones. La compañía destaca que estos resultados consolidan la evolución positiva de su negocio y la solidez de su modelo, basado en la nutrición y la dietética.

El consejo de administración ha aprobado el reparto de un nuevo dividendo a cuenta de 2026 por importe de 3 millones de euros brutos, equivalente a 0,05 euros brutos por acción, que se abonará el próximo 20 de abril.

La compañía enmarca esta remuneración en su política recurrente de dividendos y en su robusta posición financiera.

Fachada de una tienda de Naturhouse.

La cifra de negocio de Naturhouse se situó en 47,6 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al año anterior. La empresa atribuye esta caída a su estrategia de optimización de la red de franquicias y tiendas propias, orientada a priorizar la rentabilidad y acompañada de una gestión prudente y un estricto control de costes.

Pese al retroceso de las ventas, el margen de Ebitda alcanzó el 30,3% en 2025, reflejando la capacidad de la compañía para sostener niveles elevados de rentabilidad.

A cierre de 2025, Naturhouse contaba con presencia activa en 29 países y una red de 1.241 centros, entre propios y franquiciados, con España, Francia, Italia y Polonia como sus mercados más relevantes.

La compañía subraya que es la única empresa de alimentos dietéticos que participa en toda la cadena de valor, desde el desarrollo y fabricación de los productos hasta su comercialización y el asesoramiento al cliente.

El presidente, Félix Revuelta, avanzó que en 2026 Naturhouse seguirá centrada en el crecimiento rentable y en reforzar su posición en el mercado, manteniendo el compromiso de generación de valor para sus accionistas.