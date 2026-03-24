Naturhouse gana 10,1 millones y repartirá un nuevo dividendo

La compañía mantiene un margen de Ebitda del 30,3% y opera en 29 países, con España, Francia, Italia y Polonia como mercados principales.

La cifra de negocio bajó un 3,6%, hasta 47,6 millones, por la optimización de la red de franquicias y control de costes.

El consejo de administración ha aprobado el reparto de un nuevo dividendo de 3 millones de euros brutos, que se pagará el 20 de abril.

Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto de 10,09 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior.

Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto de 10,09 millones de euros, un 2,3% más que en el ejercicio anterior, cuando ganó 9,86 millones. La compañía destaca que estos resultados consolidan la evolución positiva de su negocio y la solidez de su modelo, basado en la nutrición y la dietética.

El consejo de administración ha aprobado el reparto de un nuevo dividendo a cuenta de 2026 por importe de 3 millones de euros brutos, equivalente a 0,05 euros brutos por acción, que se abonará el próximo 20 de abril.

La compañía enmarca esta remuneración en su política recurrente de dividendos y en su robusta posición financiera.

La cifra de negocio de Naturhouse se situó en 47,6 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al año anterior. La empresa atribuye esta caída a su estrategia de optimización de la red de franquicias y tiendas propias, orientada a priorizar la rentabilidad y acompañada de una gestión prudente y un estricto control de costes.

Pese al retroceso de las ventas, el margen de Ebitda alcanzó el 30,3% en 2025, reflejando la capacidad de la compañía para sostener niveles elevados de rentabilidad.

A cierre de 2025, Naturhouse contaba con presencia activa en 29 países y una red de 1.241 centros, entre propios y franquiciados, con España, Francia, Italia y Polonia como sus mercados más relevantes.

La compañía subraya que es la única empresa de alimentos dietéticos que participa en toda la cadena de valor, desde el desarrollo y fabricación de los productos hasta su comercialización y el asesoramiento al cliente.

El presidente, Félix Revuelta, avanzó que en 2026 Naturhouse seguirá centrada en el crecimiento rentable y en reforzar su posición en el mercado, manteniendo el compromiso de generación de valor para sus accionistas.

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