El reflotador de empresas Navarro Bernal puja por Sendra, la firma de botas proveedora de Valentino y Ralph Lauren

El plan de negocio 2025-2030 contempla digitalización, modernización y expansión comercial, con el objetivo de alcanzar 70 empleados y 10,5 millones en ventas.

Sendra, que fabrica botas para marcas como Valentino y Ralph Lauren, entró en concurso de acreedores tras un fallido proceso de refinanciación en 2024.

La propuesta incluye una inversión de dos millones en los próximos tres años y garantiza el mantenimiento de los 63 empleos actuales en Sendra.

José Manuel Bernal, conocido por rescatar empresas en crisis, ha presentado una oferta de 5,3 millones de euros para adquirir la firma de botas Sendra.

El empresario José Manuel Bernal, conocido reflotador de sociedades en apuros, ha vuelto a salir al rescate de otra empresa. En este caso, de la firma especializada en botas Sendra, que se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de enero.

En concreto, cuatro de sus sociedades han pedido el concurso tras un proceso de refinanciación fallido en 2024.

La firma albaceteña fabrica y comercializa botas bajo las marcas Sendra Boots y Andres Sendra, pero también confecciona calzado para terceras marcas de prestigio como Valentino, Ralph Lauren, Fray, Cobbler Union y Alexander Wang, entre otras.

La oferta realizada por este empresario, a través de Grupo Navarro Bernal (GNB), alcanza un valor económico de 5,3 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

De ellos, dos millones se destinarán para invertir en los próximos tres años en Sendra. El resto son mayoritariamente deudas.

El oferente, además, garantiza el mantenimiento de los 63 puestos de trabajo, y una actividad que genera igualmente un número importante de puestos de trabajo indirectos en el municipio de Almansa y poblaciones cercanas.

De hecho, la empresa de Bernal se compromete a prestar asistencia financiera a Sendra hasta la firma de la escritura pública de compraventa por un importe aproximado de 500.000 euros, evitando así la paralización de la actividad de estas y la pérdida del empleo.

Dicha asistencia ya se está produciendo con la aportación de algo más de 260.000 euros.

La oferta va acompañada de un plan de negocio 2025–2030 basado en digitalización, modernización industrial y expansión comercial de una marca con más de 100 años de historia.

Su idea es conseguir alcanzar una plantilla de 70 empleados, así como unas ventas de 10,5 millones de euros y un ebitda de 1,1 millones.

La propuesta cuenta con el respaldo de los trabajadores y del administrador concursal (Advocats i Economistes Tem), según un documento remitido por éste último al juzgado mercantil de Albacete el pasado 16 de marzo de 2026. Por lo que queda el visto bueno del juez.

El reflotador

Detrás de esta oferta está José Manuel Bernal, un empresario muy conocido dentro del mundo concursal por sus continuos intentos de rescatar empresas.

En enero, este periódico adelantó una de ellas: la compra de la cervecería La Mar de Gambas, por una oferta algo superior a un millón de euros.

Entre sus hitos también está la adjudicación de la empresa murciana Hijos Juan de Martínez (HJM), histórico proveedor de cuero en Lorca (Murcia) para compañías internacionales como Zalando, que logró en 2024.

Además, el Grupo Navarro Bernal tiene otras compañías como Sevillana de Tubos, especializada en tubería de plástico; Plásticos Huelva y Arteoliva, especializada en gazpacho y bechamel, cuyos activos compró en 2016.

A estas hay que sumar Hijos de Juan Martínez (cuero), Motian (obra civil) y Stein (puentes grúa).

Dentro del conglomerado empresarial también se encuentra la mercantil Sevicuir, especializada en la curtición, elaboración y transformación de pieles y cueros.

Esta sociedad se convertirá, si consigue la adjudicación, en proveedor exclusivo o, en su caso, preferente de pieles para la fabricación del calzado Sendra.