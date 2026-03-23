Patronal y sindicatos firman un preacuerdo para el primer convenio textil nacional que afecta a 200.000 trabajadores

El convenio incluye aumentos salariales, mejoras para los contratos a tiempo parcial y regula descansos semanales, pluses por domingos y festivos, y derechos de conciliación.

Se establecen límites en la contratación temporal, garantías de días mínimos para contratos fijos-discontinuos, y una reducción progresiva de horas anuales de trabajo hasta 2028.

El acuerdo unifica condiciones laborales a nivel estatal, salvo en el País Vasco, homogeneizando salarios, tipos de contrato y mejorando la jornada laboral.

Patronal y sindicatos firman un preacuerdo para el primer convenio nacional del comercio textil, que afecta a unos 200.000 trabajadores de grandes empresas como Inditex, Mango y Primark.

La patronal de las grandes compañías del comercio textil, ARTE, y los principales sindicatos (CCOO y Fetico) han firmado un preacuerdo para sacar adelante el primer convenio nacional del sector, que afecta a trabajadores de grandes empresas como Inditex, Mango o Primark, entre otras.

El preacuerdo incluye materias específicas para unificar las condiciones laborales del sector a nivel estatal con excepción del País Vasco en cumplimiento del marco legal vigente y del acuerdo interprofesional de la comunidad autónoma.

De esta forma, las partes acuerdan homogeneizar salarios, equiparar tipos de contrato y mejorar significativamente la jornada laboral en todas las grandes cadenas de moda que emplean a cerca de 200.000 personas trabajadoras.

En materia de contratación, se establece que la duración máxima del contrato por circunstancias de producción será de 9 meses, y los contratos fijos-discontinuos tendrán garantizado trabajar un mínimo de 180 días al año, de los cuales al menos 90 deberán ser consecutivos.

Los contratos a tiempo parcial no podrán ser inferiores a 24 horas semanales.

Asimismo, las partes se comprometen a establecer un mecanismo de consolidación de horas complementarias y ampliaciones de jornada, medidas todas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de las plantillas en un sector afectado por un 60% de parcialidad en el empleo.

Una de las medidas de mayor calado incluidas en el preacuerdo es la relativa al tiempo de trabajo, con una sustancial y progresiva disminución del cómputo de horas anuales para 2026, 2027 y 2028, los años de vigencia del futuro convenio: 1.770 horas en 2026; 1.760 horas en 2027; 1.740 horas en 2028.

Como garantía adicional, se respetarán las jornadas anuales actualmente vigentes en los convenios provinciales que sean inferiores a las establecidas en este preacuerdo, así como las jornadas especiales de Nochebuena, Nochevieja o Reyes establecidas en cada uno de los convenios preexistentes.

Como regla general, el descanso semanal será de dos días no consecutivos, y de día y medio en el caso de tiendas de hasta seis personas trabajadoras, según establece el Estatuto de los Trabajadores.

Además, queda garantizado que el descanso semanal coincida con sábado y domingo al menos 8 semanas al año en 2026; 10 semanas en 2027; y 11 semanas en 2028.

Las personas trabajadoras podrán optar voluntariamente si trabajar o no en domingos y festivos. Además, dichas jornadas serán compensadas con un plus de aplicación progresiva hasta alcanzar los 55 euros (domingos) y 80 euros (festivos) en 2028.

Tablas salariales

El preacuerdo también incluye las tablas salariales, con incrementos para 2026, 2027 y 2028 y que tendrán como garantía adicional su revisión en función de lo que se regule en un próximo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva).

Las subidas salariales repercutirán de forma especialmente favorable en los contratos a tiempo parcial, al incrementarse el valor/hora de los mismos, producto del incremento de jornada y el incremento de salario en tablas acordado.

El Convenio será aplicable a trabajadoras y trabajadores de empresas dedicadas principalmente al comercio textil y del calzado con una plantilla superior a 400 personas, y una superficie física global de más 3.500 metros cuadrados, o presencia en al menos tres Comunidades Autónomas e irá entrando en vigor en función de la vigencia de los convenios provinciales preexistentes.

Antonio Pérez, secretario general de Fetico, subraya que “el preacuerdo alcanzado con la patronal ARTE demuestra que la línea de nuestro sindicato es el camino correcto en la negociación colectiva en nuestro país”.

Para CCOO este preacuerdo recoge la reivindicación histórica en el sector del comercio de “la reducción de la jornada anual, apostando por la calidad de vida y el derecho a la conciliación personal y laboral”.