Vicky Foods compra la histórica marca Panrico para crecer en el mercado del pan

La compra se integra en la estrategia de expansión internacional de Vicky Foods, consolidando su presencia en la península ibérica y abriendo oportunidades en mercados europeos.

La operación refuerza la categoría de pan como principal línea de negocio de Vicky Foods y mejora su capacidad productiva, especialmente en pan de molde.

La planta portuguesa suma más de 50.000 m² y cuenta con tres líneas especializadas en pan de molde, con una capacidad anual de 21.000 toneladas.

Vicky Foods ha adquirido la histórica marca Panrico y su centro de producción en Gulpilhares, Portugal, a Adam Foods.

Operación importante en el sector de alimentación. Vicky Foods (antigua Dulcesol) ha alcanzado un acuerdo con Adam Foods para la adquisición de la emblemática marca de panadería Panrico.

La operación, con alcance en los mercados español y portugués, comprende tanto la enseña como su activo industrial clave: su centro de producción en Gulpilhares, Portugal.

Esta instalación, de más de 50.000 m², cuenta con tres líneas de producción especializadas en pan de molde y una capacidad anual de 21.000 toneladas.

La categoría de pan se ha consolidado en los últimos años como la primera línea de negocio de Vicky Foods en volumen de ventas, situándose por delante de la bollería desde 2022, según explica la compañía en un comunicado.

La integración de Panrico, cuya facturación superó los 23,8 millones de euros en ambos mercados el pasado ejercicio, “refuerza esta evolución y aporta mayor capacidad productiva en una categoría clave, especialmente en el segmento de pan de molde”, añaden.

Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión internacional de Vicky Foods y supone un avance relevante en el fortalecimiento de su estructura industrial en la península ibérica.

Así, la incorporación de la planta de Gulpilhares consolida su presencia en el mercado portugués, refuerza su capacidad operativa en la región y amplía su potencial de desarrollo en mercados europeos estratégicos.