Puig nombra a Jose Manuel Albesa como nuevo CEO mientras Marc Puig continúa como presidente

Miquel Àngel Serra es nombrado nuevo director financiero, sustituyendo a Joan Albiol, quien seguirá como secretario no miembro del consejo.

Jose Manuel Albesa, en la compañía desde 1998, será propuesto como miembro del consejo de administración en 2026.

Marc Puig continuará como presidente ejecutivo, centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones, y la custodia de la cultura corporativa.

Puig separa los cargos de presidente y CEO, nombrando a Jose Manuel Albesa como nuevo CEO con efecto inmediato.

El consejo de administración de Puig ha aprobado la separación de los cargos de presidente y CEO. Así, ha nombrado a Jose Manuel Albesa como nuevo CEO de la compañía, con efecto inmediato.

Por su parte, Marc Puig, actualmente presidente y CEO, continuará sólo como presidente ejecutivo de Puig.

Marc Puig trabajará estrechamente con Jose Manuel Albesa para alinear la visión estratégica, al tiempo que continuará centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones.

Asimismo, Marc Puig seguirá involucrado en nombramientos clave y continuará ejerciendo como custodio de la cultura y los valores de Puig.

Jose Manuel Albesa es actualmente Deputy CEO y presidente de Beauty and Fashion, con responsabilidad sobre las operaciones globales y todas las divisiones de Puig.

Jose Manuel Albesa se incorporó a Puig en 1998 y ha ocupado cargos de liderazgo en el desarrollo de marcas, marketing y operaciones, además de desempeñar un papel central en el desarrollo estratégico y la expansión internacional del portfolio de fragancias y moda de Puig.

Este nombramiento es el resultado de un proceso riguroso y formal iniciado hace más de un año por el Consejo de Administración de Puig, que incluyó un exhaustivo proceso de evaluación y sucesión, así como una amplia revisión de candidatos tanto internos como externos.

“Este es un momento emocionante en la evolución de Puig. La combinación de unos cimientos muy sólidos y un fuerte crecimiento establecen la plataforma para la siguiente etapa de nuestra historia”, ha dicho el presidente.

Jose Manuel Albesa será propuesto como nuevo miembro del consejo de administración de Puig, que deberá ser aprobado en la próxima junta general de accionistas de Puig, en mayo de 2026.

Otros cambios

Además, la empresa ha nombrado a Miquel Àngel Serra como director financiero, en sustitución de Joan Albiol, que mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.

Miquel Angel Serra fue anteriormente vicepresidente, Corporate Controlling & Investor Relations y aporta una amplia experiencia en finanzas, gestión del performance y de los mercados de capitales dentro de la compañía. Miquel Angel Serra reportará a Jose Manuel Albesa, CEO de Puig.