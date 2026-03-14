España 'explota' el boom de las 0,0: una de cada siete cervezas que se consume es sin alcohol

Las grandes cerveceras han ampliado su catálogo y mejorado sus técnicas, acercando el sabor de la cerveza sin alcohol al de la tradicional y expandiendo su presencia internacional.

El auge de la cerveza 0,0 está vinculado a estilos de vida más saludables y a la necesidad de opciones compatibles con la conducción.

Uno de cada cuatro españoles consume cerveza sin alcohol habitualmente, siendo los millennials y la Generación Z los principales impulsores de esta tendencia.

España lidera Europa en consumo y producción de cerveza sin alcohol, representando el 14% del total consumido en el país.

España se sitúa como líder europeo en producción y consumo de la cerveza sin alcohol. Esta variedad representa el 14% del total del consumo en el país. El dato se traduce en que una de cada siete unidades que se consumen en España es 0,0.

Nuestro país concentra alrededor del 25% del consumo de cerveza sin alcohol del continente y, según datos de Cerveceros de España, se bebe más cerveza 0,0 que en toda Latinoamérica.

La tendencia continúa al alza. Tras crecer un 4% en 2024, las ventas de cerveza sin alcohol volvieron a aumentar un 5,3% en 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico de producción y reforzando su peso dentro del mercado.

Este crecimiento está estrechamente ligado a cambios en los hábitos de consumo. Cada vez más consumidores buscan opciones compatibles con estilos de vida más equilibrados y con una mayor atención al bienestar, sin renunciar a la experiencia social asociada a la cerveza.

Uno de cada cuatro españoles consume cerveza sin alcohol de forma habitual. Según datos de Cerveceros de España, el 27% de la población se considera consumidor de esta categoría.

Además, cerca del 90% de quienes la consumen ya bebían previamente cerveza tradicional, lo que sugiere que este tipo de producto amplía las formas de consumo en lugar de sustituirlas.

El contexto en el que se consume cerveza en España también ha favorecido su desarrollo. A diferencia de otros países, gran parte se produce en bares y restaurantes, en compañía y acompañado de comida.

Este entorno social ha permitido que la cerveza sin alcohol se incorpore con naturalidad a momentos que tradicionalmente estaban asociados a su variedad con alcohol.

Las compañías cerveceras llevan años adaptándose a esta evolución del mercado.

En el caso de Heineken España, la cerveza sin alcohol ya representa más del 10% de sus ventas tanto en hostelería como en alimentación, según confirma la empresa EL ESPAÑOL-Invertia.

Su catálogo incluye versiones 0,0 de marcas como Heineken, El Águila, Amstel o Cruzcampo.

¿Cuándo se consume?

Desde el sector explican que la categoría ha dejado de estar asociada únicamente a restricciones o a situaciones concretas. Hoy se consume por elección propia, por sabor o por encajar mejor en determinados momentos del día.

El perfil del consumidor también refleja este cambio. Millennials y miembros de la Generación Z aparecen entre los grupos que más impulsan la categoría, atraídos por propuestas que permiten disfrutar de la cerveza sin alcohol sin renunciar al sabor.

Aun así, uno de los factores que más influyen en su consumo sigue siendo la conducción. Cerca del 50% de las ocasiones en las que se elige cerveza sin alcohol está relacionado con la necesidad de coger el coche posteriormente, lo que ha contribuido a consolidarla como una alternativa habitual dentro del ocio.

La distribución geográfica del consumo tampoco es homogénea. Algunas comunidades presentan porcentajes especialmente elevados de consumidores de cerveza sin alcohol. Extremadura encabeza la lista con un 42%, seguida de Canarias con un 37% y de Murcia y Navarra, ambas con un 32%.

Las grandes cerveceras también han jugado un papel clave en el desarrollo de esta categoría que se estrenó en España de la mano de dos cerveceras. En 1976, Cruzcampo lanzó su variedad Sin y La Zaragozana hizo lo propio con Ambar Sin.

A principios de este siglo, el grupo Mahou San Miguel dio un paso más. Lanzó en 2001 la primera cerveza 0,0 del país bajo la marca San Miguel.

Es decir, diferenciándose de las cervezas "sin" tradicionales que pueden contener hasta un 1% de alcohol.

La empresa cuenta actualmente con un catálogo amplio de cervezas sin alcohol y una veintena de referencias. Las que más éxito tienen son Mahou 0,0 Tostada o San Miguel 0,0

Según datos que la cervecera confirma a este periódico, uno de cada ocho litros de cerveza sin alcohol consumidos en España corresponde a Mahou 0,0 Tostada.

Desde la compañía consideran que el auge de estas bebidas responde a una transformación más profunda del mercado. A su juicio, no se trata de una tendencia puntual sino de un cambio estructural en la forma de consumir cerveza.

La gama sin alcohol de Hijos de Rivera tiene tres opciones sin alcohol: Estrella Galicia 0,0, Estrella Galicia 0,0 Tostada y Estrella Galicia 0,0 Negra.

La empresa gallega explica a EL ESPAÑOL-Invertia que "la tendencia ascendente de las cervezas sin alcohol en los últimos años ha sido imparable. Por eso hemos dedicado mucho esfuerzo para ampliar la propuesta que presentamos a nuestros consumidores".

Las cerveceras han respondido a esta evolución con una apuesta creciente por la innovación, tanto en sabores como en procesos de elaboración.

La mejora de las técnicas de desalcoholización ha permitido acercar cada vez más el perfil sensorial de estas cervezas al de las versiones tradicionales, manteniendo espuma, aroma y textura.

En paralelo, las cerveceras también han ampliado su presencia en mercados internacionales con este tipo de productos.

Algunas compañías españolas como Mahou ya comercializan sus referencias sin alcohol en decenas de países y trabajan para extender su presencia a nuevos mercados donde el consumo crece con rapidez.

Todo apunta a que la cerveza sin alcohol seguirá ganando protagonismo en los próximos años. Si actualmente ya representa una de cada siete cervezas consumidas en España, el sector prevé que su peso continúe aumentando a medida que evolucionan los hábitos de consumo y se amplían las ocasiones en las que se elige esta opción.