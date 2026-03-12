Leroy Merlin dispara un 13% su beneficio hasta los 177 millones y supera los 3.827 millones de facturación en España

Leroy Merlin enfrenta retos como fenómenos meteorológicos, el alto precio de la vivienda, aumento de costes energéticos y la inestabilidad internacional.

Leroy Merlin cierra 2025 con un beneficio de 117 millones de euros en España, un 13% más, mientras que aumenta su facturación un 6,6% más, hasta los 3.827 millones. Cifras que permiten al retailer seguir invirtiendo en España a un ritmo de 100 millones anuales.

Parte de ese crecimiento se debe a la venta a distancia (web, app y teléfono) con un crecimiento del 25% (417 millones de euros), el alza del 14% de los clientes profesionales, la renovación energética (+14%) y por la venta de proyectos de llave en mano (+11%).

Además, su marketplace cerró con una facturación de 150 millones, un 50% más. Cifra que se incluye dentro de la venta a distancia.

“Ya tenemos cuatro millones de referencias en la web”, ha comentado Alain Ryckeboer, CEO de Leroy Merlin España durante la rueda de prensa de presentación de resultados.

El objetivo ahora es llegar a los cinco millones de referencias en la web.

De cara a 2026, el plan de Leroy Merlin es abrir en Pontevedra una tienda Compact, un nuevo almacén logístico en Antequera (Málaga) y al menos cuatro tiendas de proyecto, además de ampliar la tienda de Concentaina (Alicante).

En total, la empresa de origen francés cuenta con 137 tiendas en España.

Para ello, la compañía seguirá apostando por España. “Vamos a seguir invirtiendo al mismo ritmo que hemos hecho en los últimos cinco años”, ha asegurado Alberto Bustío, director ejecutivo financiero.

En concreto, tiene previsto invertir 100 millones de euros de forma anual en los próximos cinco años. En 2025, la inversión fue de 135 millones (un 45% más). De ellos, 65 millones se destinaron a tiendas y 69 millones a tecnología y logística.

Alertas

A pesar de la buena marcha de la compañía en España, desde el retailer son conscientes de que cada vez más hay fenómenos meteorológicos que afectan y que hacen que tengan que cerrar algunas tiendas.

Asimismo, se ven afectados por el elevado precio de la vivienda que merma el gasto de los consumidores, una normativa creciente en Europa y el aumento de los costes de la energía.

El otro gran reto al que se enfrentan es la guerra en Oriente. “Produce inestabilidad y tenemos que estar pendiente de la cadena de suministros”, ha señalado Bustío.

Desde Leroy Merlin España aseguran que están “mucho mejor preparados que hace cuatro años cuando estalló la guerra en Ucrania”.

En parte, gracias a un PPA (acuerdo de compraventa de energía) que han firmado recientemente.

Asimismo, “están trabajando con los proveedores para limitar los impactos y repercutir lo mínimo en el precio”, ha añadido.