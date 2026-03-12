Inditex estabiliza su canal ‘online’: supone el 26% de las ventas desde hace dos años

Inditex utiliza la tienda online como estrategia para entrar en nuevos mercados antes de abrir establecimientos físicos, combinando así canales online y offline.

Inditex cerró el ejercicio 2025 con el récord de facturación de 39.864 millones de euros, un 3,2% más que un año antes. De esas ventas, un 26,7% se realizaron exclusivamente a través de su canal online.

Es decir, uno de cada cuatro euros que factura la empresa gallega procede de sus ventas online. Ventas que en 2025 crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros.

El porcentaje es muy parecido al del año anterior, cuando su ecommerce representó el 26,3% de sus ventas totales.

De hecho, la facturación online del ejercicio fiscal de 2024 creció un 12%, más que el crecimiento registrado en sus 5.563 tiendas físicas (+5,9%). Además, superó a los datos de 2023, cuando sus ventas por internet significaron el 25,2%.

Esta evolución muestra, por tanto, que Inditex consolida esta tendencia con crecimientos más moderados de su canal online y mantiene por segundo año consecutivo la cuota del 26%.

Pero la cosa no para aquí. “Seguimos ambicionando crecer en las ventas online”, comentó el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, durante la presentación de los resultados del ejercicio 2025.

De hecho, el canal online se beneficiará de los 2.300 millones de euros de inversiones previstas para 2026.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ofrece una rueda de prensa con motivo de la presentación de los resultados anuales del Ejercicio 2025, en la tienda Zara Serrano, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España).

En concreto, estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online.

Muy en línea con lo que ha ocurrido años atrás. El gigante textil destinó 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

Y hace seis años, para potenciar la omnicanalidad, la compañía con sede en Arteixo anunció la inversión de 2.700 millones de euros hasta 2022.

Online y offline en Inditex son palabras que van de la mano. Maceiras siempre recuerda en sus apariciones públicas que el canal online de Inditex no se entiende sin las tiendas físicas.

Y no sólo porque se complementen en devoluciones o búsqueda de productos, sino porque también le sirve a Inditex para tomar el pulso a un mercado.

Para llegar a nuevas regiones lo primero que hace el grupo es abrir la tienda online y, en función de cómo le vaya, se lanza a inaugurar establecimientos físicos. Una estrategia que, por ejemplo, se ha usado en EEUU. Pero también en muchos otros países.

¿Y el 30%?

El confinamiento por la pandemia de la Covid abrió la puerta al ecommerce. De ser un canal poco rentable pasó a convertirse en el único que generaba ventas, ya que las tiendas estaban cerradas.

En 2020 el grupo textil disparó sus ventas digitales hasta los 6.612 millones de euros llegando a representar el 32% del negocio, frente al 14% en 2019.

Eso hizo que, una vez pasado lo peor de la pandemia, Inditex fijara ese objetivo del 30% para 2024.

Pero una vez que se abrieron las tiendas la gente volvió a los puntos físicos y el auge del online se rebajó. Por lo que Inditex no ha conseguido esa meta.

No obstante, está muy cerca y puede que lo haga en los próximos ejercicios.