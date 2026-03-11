Óscar Maceiras (Inditex), sobre el conflicto en Oriente Medio: “El impacto en las ventas ha sido limitado hasta la fecha”

Inditex cerró su último ejercicio fiscal con un beneficio récord de 6.220 millones de euros, un 6% más que el año anterior, y ventas de 39.864 millones de euros.

La empresa mantiene una política de precios estable y prevé seguir creciendo en 2026, incluyendo una expansión selectiva en Estados Unidos.

Inditex ha cerrado temporalmente algunas tiendas en la región, pero actualmente la mayoría están abiertas y la compañía sigue monitorizando la situación.

El CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, afirma que el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre las ventas ha sido limitado hasta la fecha.

El conflicto en Oriente Medio sigue marcando la agenda empresarial e impactando en las empresas españolas. El CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, ha reconocido que operan en un “entorno incierto” y que han tenido que cerrar alguna tienda en la zona, pero que hasta la fecha “el impacto en ventas ha sido limitado”.

En estos mercados Inditex opera con franquicias. De ellas, “algunas han estado cerradas” de forma temporal, pero ahora “mayoritariamente están abiertas”, ha asegurado el directivo en la rueda de prensa de presentación de resultados del ejercicio 2025.

No obstante, desde Inditex han afirmado que “siguen monitorizando el conflicto tratando de garantizar la seguridad del cliente y de los colaboradores”. Y lo hacen porque asumen que la “situación es cambiante”.

Pero de momento el CEO ha dicho que no hay impacto sobre los precios y que se mantienen con “una política de precio estable”.

De hecho, García Maceiras ha dejado claro que en 2026 seguirán “creciendo a pesar de un entorno de incertidumbre”.

También lo seguirán haciendo en EEUU a pesar de la incertidumbre y de la presión arancelaria. “En EEUU no esperábamos que el impacto fuera relevante”, ha comentado sobre los aranceles.

Aquí, la estrategia del grupo español es seguir con un crecimiento “selectivo”.

Algo que les permitirá cerrar 2026 con 110 tiendas tras importantes aperturas de Zara o la llegada de Bershka a Miami con dos tiendas.

“Seguimos viendo oportunidades de crecimiento, también en todas las áreas geográficas y de mercado”, ha añadido.

Ejercicio 2025

El directivo ha reconocido que pero que han conseguido “mantener una tendencia positiva trimestre tras trimestre de crecer en ventas y rentabilidad”.

Y prueba de ello son unos resultados de récord. La firma textil ganó 6.220 millones en su último ejercicio fiscal (cerrado a 31 de enero de 2025), un 6% más que un año antes.