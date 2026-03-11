Inditex vuelve a batir récord: dispara su beneficio un 6%, hasta los 6.220M€ y eleva sus ventas a 39.864M€ en 2025

Inditex cerró 2025 con 5.460 tiendas tras abrir en 41 mercados y propone un dividendo total de 1,75 euros por acción para sus accionistas.

La compañía prevé invertir 2.300 millones de euros en 2026, principalmente en optimización de espacios, integración tecnológica y mejora de plataformas online.

Las ventas totales alcanzaron los 39.864 millones de euros, con un crecimiento del 3,2%, y las ventas online crecieron un 4,8% hasta los 10.656 millones.

Inditex logró un beneficio récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, un 6% más que el año anterior.

Inditex se anota otro récord y rompe la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficios. En concreto, la firma textil ganó 6.220 millones en su último ejercicio fiscal (cerrado a 31 de enero de 2025), un 6% más que un año antes.

Si bien es cierto, las ventas moderaron su crecimiento hasta 39.864 millones de euros (+ 3,2%) tal y como ya había pasado en los resultados trimestrales anteriores. Por su parte, las ventas online crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 5%, hasta 11.267 millones de euros, y el EBIT un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros. El margen bruto se situó en 23.222 millones de euros.

En el cuarto año con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva, la compañía gallega prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026. En 2025 las inversiones han sido de 2.712 millones de euros.

Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online.

También se estima un aumento del espacio bruto anual en 2026, estimado en alrededor del 5%, con una contribución positiva del espacio a la venta, acompañado de una positiva evolución de la venta online.

Todo ello en un buen inicio para la temporada de primavera/verano. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025.

Por otro lado, Inditex abrió tiendas en 41 mercados en 2025. Durante el ejercicio, el Grupo se mantuvo muy activo en los proyectos de optimización de tiendas (190 aperturas, 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones, y 293 absorciones).

Al cierre del ejercicio 2025 Inditex operaba 5.460 tiendas.

Dividendo

El consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55€ por acción.

El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 de mayo de 2026, un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 de noviembre de 2026, un pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario + 0,550 euros extraordinario).