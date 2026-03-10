Mahou cierra un acuerdo con GXO para gestionar la logística del nuevo 'mega almacén' en su fábrica de Guadalajara

GXO, especializada en logística, gestionará solo el almacén, mientras que el transporte seguirá a cargo de Taisa.

El almacén estará automatizado, incluirá un sistema de precargas y un orquestador de inteligencia artificial para optimizar los movimientos logísticos.

La nave, que ha supuesto una inversión de 80 millones de euros, contará con 69.000 m2 de superficie y capacidad para 100.000 palets.

Mahou ha cerrado un acuerdo con GXO para gestionar la logística de su nuevo mega almacén en la fábrica de Alovera (Guadalajara).

Mahou avanza en la puesta en funcionamiento del nuevo almacén en su fábrica de Alovera (Guadalajara). Y lo hace sellando un acuerdo con GXO para que gestione este nuevo espacio, tal y como avanzan a este periódico fuentes del grupo cervecero.

“Será una de las empresas externas que nos den soporte en nuestra operación logística a nivel global”, añaden.

La construcción de la nave, que supone una inversión de 80 millones de euros, se inició el pasado verano y está previsto que empiece a funcionar este año con GXO como operador logístico. De hecho, las obras están muy avanzadas.

GXO está especializado en contract logistics (almacenaje, preparación de pedidos, logística ecommerce, logística inversa, etc.).

La empresa se encargará de llevar el futuro almacén automático que dispondrá de un sistema de precargas y permitirá un ahorro de ocho horas en el desarrollo de la actividad.

También contará con un orquestador de inteligencia artificial que optimizará los movimientos.

Se espera que estas instalaciones impulsen las operaciones de Mahou San Miguel en la zona centro de España, aumentando su alcance y eficiencia además de su capacidad para dar respuesta al mercado de manera más ágil y flexible.

Futuro almacén de Mahou en construcción en Alovera (Guadalajara).

En principio, este nuevo operador logístico sólo llevará la logística de este almacén, pero no el transporte del grupo cervecero, del que se encarga la empresa Taisa.

Además de GXO, el grupo Mahou-San Miguel trabaja con otros operadores, tanto en la fábrica de Alovera como en el resto de instalaciones. Ejemplo de ello son sus alianzas con Factor 5 o IDL.

Nuevo almacén

El nuevo almacén suma una superficie de 69.000 m2 construidos, una capacidad total para 100.000 palets y un importante potencial de crecimiento futuro, con más de 150.000 m2 de terreno disponible.

Contarán, además, con 71 muelles para gestionar la recepción, preparación y expedición automática de producto terminado, tanto de cerveza como de agua.

Crecimiento para GXO

Esta alianza también permite a GXO crecer con un potente cliente como es Mahou. En España da soporte a empresas como Inditex, Carrefour o Hisense.

La empresa nació como escisión de la división logística de XPO Logistics en 2021 y opera 50 centros en España y tiene una importante presencia en Guadalajara y en el Corredor del Henares.