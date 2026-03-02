La Nestlé de Pablo Isla fija ahorros de 270M€ anuales en Europa y deja a sus filiales el anuncio de los despidos

Nestlé continúa desinvirtiendo en negocios no estratégicos, como la venta de su participación en Herta Foods, y mantiene bajo revisión otras divisiones como la de aguas.

En España, la filial de Nestlé, con 4.600 empleados y diez plantas, será responsable de negociar los despidos con los sindicatos en un contexto de creciente preocupación.

La multinacional dejará en manos de sus filiales europeas la comunicación y gestión de los despidos, afectando principalmente a personal administrativo y de fabricación.

Nestlé implementará un plan de ahorro de 270 millones de euros anuales en Europa, parte de un objetivo global de 3.228 millones hasta 2027.

Nestlé da un paso más en su plan de ahorro y recortes anunciado el pasado mes de octubre. La multinacional ha trasladado a sus divisiones en Europa que será preciso ahorrar 245 millones de francos suizos (270 millones de euros) anualmente.

Con la llegada de Pablo Isla a la presidencia se elevó el objetivo de ahorro de costes a 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027. El anterior era de 2.500 millones de euros de ahorro.

Por lo que en Europa, en dos años, ese ahorro superará los 500 millones de euros. El resto, se repartirá entre las regiones restantes. No hay que olvidar que Nestlé opera más de 335 fábricas en 75 países y cuenta con 277.000 empleados.

Parte de estos ahorros se conseguirán a través de la reducción de plantilla. Recordemos que la compañía de alimentación anunció 16.000 despidos en dos años en todo el mundo que aún no se han concretado por zonas geográficas.

“La empresa propone un borrador para pactar a nivel europeo esta reestructuración”. Esto es lo que les trasladó la dirección en Europa a las organizaciones sindicales integradas en EFFAT y IUF en la pasada reunión del 26 de febrero en Ginebra (Suiza).

Pero, la propia Nestlé dejará en manos de sus divisiones europeas la comunicación de los despidos.

En el caso de España, será la filial la que deberá iniciar el proceso de consultas con los representantes sindicales, aseguran fuentes sindicales a este periódico.

Fábrica de Nestlé.

De momento, sólo se sabe lo que se comunicó en octubre de 2025: reducción de 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías y de 4.000 personas en la parte de fabricación y cadena de suministro.

En paralelo, el 20 de abril se celebrará una nueva reunión entre la dirección de la compañía y los sindicatos europeos para detallar aún más estos planes.

Preocupación en España

En nuestro país, desde que se conoció la noticia de los despidos, la incertidumbre y la preocupación no han dejado de crecer.

Desde la dirección en España siempre han guardado silencio al respecto, aunque ahora recae sobre ellos el peso de comunicar las cifras e iniciar el proceso de negociación con los sindicatos.

La dueña de Nesquik o Nescafé cuenta con 4.600 trabajadores y diez plantas en territorio español, lo que demuestra el gran peso que tiene en su producción.

No obstante, empieza a deshacerse de negocios no estratégicos. Antes de finalizar 2025, Nestlé vendió a Casa Tarradellas el 40% del negocio de carnes envasadas Herta Foods.

Con esta operación puso fin a la empresa conjunta creada en 2019, cuando Nestlé vendió la primera participación de Herta Foods a Casa Tarradellas.

La firma suiza había sometido previamente el negocio de Herta a una revisión estratégica al considerar que esta actividad no se alineaba con su enfoque en nutrición, bienestar y productos de origen vegetal.

En la actualidad, la compañía mantiene bajo revisión otros negocios, como la división de aguas.

Su venta también preocupa en España, donde Nestlé cuenta con dos plantas: la de Aquarel en Herrera del Duque (Badajoz) y la planta de Viladrau (Girona).