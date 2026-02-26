Dia deja atrás las pérdidas: gana 129 millones en 2025 gracias a su negocio en España

El negocio en Argentina sigue afectado por la contracción del consumo y la depreciación del peso, con una caída del 15% en las ventas anuales.

Dia España registró un beneficio neto de 166 millones y un crecimiento en ventas del 8,6%, destacando la expansión de su modelo de franquicia.

La compañía alcanzó unas ventas de 7.076 millones de euros y un Ebitda ajustado de 316 millones, impulsados por su negocio en España.

Dia cerró 2025 con un beneficio de 129 millones de euros, dejando atrás las pérdidas de 78,7 millones registradas en 2024.

La compañía alcanzó unas ventas de 7.076 millones de euros (+2,5% interanual) y un Ebitda Ajustado de 316 millones (+8%, operaciones continuadas).

Para Dia se trata de “un año histórico que confirma la transición de la compañía a una nueva etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España”, donde alcanzó un beneficio neto de 166 millones.

Al crecimiento del 8,6% en las ventas anuales de Dia España, hasta alcanzar los 5.565 millones de euros, se suma una mejora de 0,6 puntos porcentuales (pp) en el margen de Ebitda ajustado hasta alcanzar un 6,8%, uno de los niveles más altos del sector en España.

Según la compañía, esta mejora se vio impulsada por el crecimiento de las ventas comparables del 7,4%, a la expansión de su modelo de franquicia altamente escalable, que ya supone el 67% de la red, a la modernización de la red logística con la inauguración de un nuevo centro en Sevilla.

Todo ello se tradujo en una mejora del flujo de caja de las operaciones, que alcanzó los 301 millones de euros, cubriendo íntegramente los 161 millones de euros de inversión y los 61 millones de euros de pagos financieros, y reduciendo la deuda neta de la sociedad en 79 millones de euros.

En un comunicado, la compañía señala que Dia España ha superado ampliamente todos los objetivos marcados en su primer año de ejecución del plan estratégico. Tras la inauguración de 94 supermercados de proximidad en 2025, la compañía se prepara para acelerar su hoja de ruta de expansión en 2026.

Por otro lado, los resultados de Dia Argentina siguen afectados por la fuerte contracción del consumo doméstico durante 2024 y la primera mitad de 2025.

Las ventas anuales de la filial reflejaban una caída del 15%, hasta los 1.510 millones de euros, afectadas por un descenso del 10% en el volumen de ventas comparables y, sobre todo, por una depreciación del 40% del peso argentino durante el mismo periodo.

Si bien, Dia asegura que la tendencia trimestral indica una clara estabilización en la segunda mitad del año.