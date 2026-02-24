Las dos caras de Carrefour en España: es uno de sus mercados más rentables pero la crisis del ‘híper’ lastra su cuota

A nivel global, Carrefour se está deshaciendo de operaciones en países menos estratégicos, centrando su negocio en Francia, Brasil y España.

La crisis del formato hipermercado afecta negativamente a Carrefour, que apuesta por abrir 750 tiendas urbanas y de pequeño tamaño hasta 2030.

La cuota de mercado de Carrefour en España ha caído al 9%, con Lidl acercándose peligrosamente.

Carrefour sigue siendo uno de los mercados más rentables en España, superando incluso a Francia en 2025.

Carrefour vive en España un momento agridulce. Nuestro país es uno de sus mercados más rentables, por delante incluso de Francia, pero a la vez su negocio no para de perder cuota.

En concreto, el año 2025 lo cerró con un 9% (0,7 puntos menos que en el ejercicio anterior), según la consultora Kantar.

Lejos quedan cuotas del 10,4% de años atrás. Aún sigue siendo el segundo distribuidor en España, pero con Lidl pisándole los talones.

¿Por qué pierde cuota? Por la crisis que vive su formato estrella: el hipermercado.

Desde hace años este tipo de tienda pierde compradores y eso se nota en cadenas como Carrefour, Alcampo o Eroski que ceden cuota de mercado.

En el caso de Carrefour es más alarmante puesto que es la cadena con más tiendas de estas dimensiones en España: 204.

De hecho, la compañía francesa fue la que trajo a España este formato en 1973. El primer 'híper' se ubicó en El Prat de Llobregat (Barcelona).

La compañía sabe que este formato es importante e intenta revitalizarlo. Pero también es consciente de que con el hipermercado no puede crecer.

Prueba de ello es que Carrefour abrirá 750 tiendas urbanas y de pequeño tamaño hasta 2030.

Es decir, seguirá la misma estrategia de los últimos años: crecer con tiendas de conveniencia y mantener los hipermercados, pero sin abrir más.

De momento, en términos de cuota no le está dando buenos resultados. Su apuesta por la conveniencia, la cercanía y la proximidad al consumidor no compensa la pérdida que sufre desde el hipermercado.

Si bien es cierto, sus resultados económicos sí apoyan esta estrategia. España se consolida como el país con mayor rentabilidad en 2025.

La compañía de distribución facturó 11.903 millones de euros el pasado año en nuestro país, IVA incluido, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a la cifra reportada en 2024.

La actividad de Carrefour en España creció más que la de su mercado doméstico, Francia, donde también se ve lastrado por el peso del hipermercado.

Este, que supone casi el 50% de sus ventas allí y el 25% de los ingresos totales del grupo, retrocedió un 1,1% a nivel comparable.

Desinversiones

A nivel global, la estrategia de Carrefour es concentrar todos sus esfuerzos en tres mercados: Francia, Brasil y España, que representan más de tres cuartas partes de la facturación global del grupo.

El resto de países son prescindibles. Prueba de ello es que el verano de 2025 vendió su red en Italia -compuesta por cerca de 1.200 tiendas- a NewPrinces Group.

Y en Rumania acaba de cerrar recientemente un acuerdo exclusivo para vender su negocio a Paval Holding. La operación se espera que se cierre en el segundo semestre de 2026.

En Polonia y Argentina también estaría intentando vender su negocio desde hace tiempo.

Cabe recordar que Carrefour tuvo presencia en más de 30 países en el mundo. Llegó a estar en China -de donde se fue en 2019-, en Taiwán y Singapur (salió en 2022) o incluso en Colombia (se fue en 2012).