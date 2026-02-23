Delta Cafés pone rumbo a los 100M€ de facturación en España y abre la puerta a comprar empresas para crecer

Delta Cafés busca mantener precios asequibles pese al aumento de costes del café, apostando por la eficiencia para no perjudicar al consumidor.

Abrirá su primera tienda propia en España, concretamente en Madrid, como parte de su apuesta por el mercado español.

La empresa planea expandirse mediante la compra de otras compañías del sector en España y ya está cerrando una adquisición en Andorra.

Delta Cafés prevé alcanzar los 100 millones de euros de facturación en España en dos años, impulsando el crecimiento del grupo.

Delta Cafés apuesta fuertemente por España. Tanto que apunta a alcanzar los 100 millones de euros de facturación en dos años, según cuenta Rui Miguel Nabeiro, CEO de la compañía en España y Portugal, en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

España es el principal motor de crecimiento de la empresa cafetera con 78 millones de facturación en 2025, un 22% más que un año antes.

Por eso las previsiones son optimistas. "España crecerá a doble dígito en 2026", dice el directivo portugués. Año en el que el grupo superará los 700 millones de facturación.

El plan de Delta Cafés es crecer a golpe de compras. "Estamos buscando operaciones de M&A en España", asegura el directivo.

Es decir, el grupo luso quiere comprar compañías del sector, ya sean torrefactores o distribuidores de café.

"En España cubrimos un 75% del territorio, pero hay zonas donde no estamos, por eso las adquisiciones son naturales", añade.

Así que de momento en nuestro país están a la caza de alguna oportunidad. También en Reino Unido. Y en Andorra, Rui Miguel Nabeiro avanza que están cerrando una compra ya.

Todo ello con el objetivo final de ser "un símbolo de la Península Ibérica".

A pesar de que la compañía es portuguesa, la realidad es que tiene sus orígenes en España. Concretamente, en la época de la posguerra con el contrabando de café en la frontera.

La compañía se fundó en 1961 en Campo Maior (Alentejo), muy cerca de la frontera con Badajoz.

Ese origen les permite sentirse muy españoles. "Aquí se dice que de día eres de Campo Maior y de noche español”, afirma el directivo que ya es la tercera generación de la familia Nabeiro al frente de Delta Cafés.

Nueva tienda

España también ocupa un lugar importante en la estrategia del grupo en cuanto a establecimientos a pie de calle.

La compañía abrirá su primera tienda en el país y la capital ha sido el lugar elegido. "Madrid es una capital donde hay que estar”, comenta.

Será en un local de 260 metros cuadrados ubicado en el número 2 de la calle Arenal, a escasos pasos del reloj de la Puerta del Sol.

¿Cuándo? "Esperamos abrirla este año, pero dependerá de los temas burocráticos", dice.

La compañía cuenta con cinco tiendas propias -tres de ellas en Lisboa, una en Oporto y otra en París- y tiene previsto inaugurar más establecimientos en España y Francia.

"Esta es la primera tienda y paso a paso abriremos más en España", avanza.

Hablamos de Coffee House Experience donde el usuario puede comprar café de especialidad o tomarse uno allí mismo. Muy en línea con el boom de las cafeterías de especialidad que se está produciendo en España.

Todo ello también en un momento en el que el café se ha visto especialmente afectado por la inflación. "El café ha subido los precios de forma absolutamente loca impactados por los cambios climáticos, los problemas de la cadena logística…", asume.

En el caso de Delta Cafés, ha sido necesario absorber una parte de ese impacto para no trasladarlo al consumidor, y el otro aspecto que han tenido que trabajar es el de la eficiencia.

A pesar de que los precios de esta bebida no paran de crecer, el directivo asegura que el café no se convertirá en un producto no apto para clases medias.

"Espero sinceramente que no sea un lujo en el futuro y estamos trabajando para tener café para todos y a precios asequibles", concluye.