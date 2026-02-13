Cerealto vende su negocio de pasta a la portuguesa Cerealis para centrarse en los snacks

Cerealto vende su negocio de pasta al grupo portugués Cerealis para centrarse en los 'snacks'

Las claves nuevo Generado con IA Cerealto ha acordado vender su negocio de pasta y su planta en Venta de Baños (Palencia) al grupo portugués Cerealis. La operación está pendiente de aprobación por parte de la CNMC de España y la Autoridade da Concorrência de Portugal. Cerealto busca centrarse en sus líneas principales de productos, como snacks y desayunos, tras la venta. La venta garantiza la continuidad de la actividad, el empleo y las condiciones laborales en la planta de Venta de Baños.

Cerealto ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio de pasta y el centro desde el que se fabrican estos productos, ubicado en Venta de Baños (Palencia, España), al grupo portugués Cerealis.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la AdC (Autoridade da Concorrência de Portugal). El precio de la transacción no ha sido desvelado.

En un comunicado la empresa señala que la transacción se enmarca en la decisión estratégica de Cerealto de concentrar sus esfuerzos en las principales familias de productos en las que opera, snacks y desayunos.

Cerealto considera que su negocio de pasta, un activo rentable que ha sido objeto de inversiones continuadas en los últimos años, contará con una mayor proyección y desarrollo bajo el liderazgo de una empresa especializada en pasta como Cerealis.

“Nuestro negocio de pasta ha tenido un sólido desempeño y ha generado valor añadido, gracias a las importantes inversiones de capital realizadas en los últimos años”, ha señalado Bosco Fonts, CEO de Cerealto.

La operación garantiza la continuidad de la actividad en la planta de Venta de Baños, así como el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. No se prevén cambios en la plantilla, en las operaciones ni en la actividad habitual del negocio.

Una vez se obtengan las autorizaciones necesarias, se iniciará una fase de transición para garantizar un traspaso ordenado al nuevo propietario. Hasta ese momento, el negocio seguirá funcionando con normalidad, cumpliendo plenamente los compromisos con los clientes. Uno de los cuales es Mercadona.