Heineken anuncia hasta 6.000 despidos tras la caída de ingresos y volumen en 2025

Heineken recortará entre 5.000 y 6.000 empleos durante los próximos dos años, alrededor del 7% de la plantilla global de la cervecera neerlandesa.

El objetivo es impulsar la productividad y ahorrar costes, después de que la multinacional haya informado de una caída del volumen y de los ingresos netos en el ejercicio 2025.

"Nuestra principal prioridad es acelerar el crecimiento, financiado mediante un aumento de la productividad y cambios en el modelo operativo que implicarán una importante intervención en los costes durante los próximos dos años", ha indicado Dolf van den Brink, consejero delegado de Heineken.

Van den Brink dejará el cargo el próximo 31 de mayo, subrayando que los plazos variarán según el mercado y estarán sujetos a las circunstancias y procesos locales.

La cervecera neerlandesa ha defendido la implementación de un modelo operativo más simple y eficiente, avanzando en algunas zonas geográficas hacia Empresas Operadoras Multimercado (MMO), con cuatro MMO en funcionamiento en Europa en los próximos seis meses.

Asimismo, para financiar y mantener sus prioridades de crecimiento, Heineken buscará aumentar la productividad mediante la optimización de la cadena de suministro a través de la digitalización y cierres selectivos.

A eso añaden la salida de empresas operativas donde no exista una ruta clara hacia el crecimiento sostenible y la transición de aproximadamente 3000 puestos a Heineken Business Services (HBS).

Reducción de plantilla

En conjunto, mediante el aumento de la productividad, la optimización continua de la empresa operativa y la transición a las MMO, Heineken anticipa una reducción de su plantilla global de entre 5.000 y 6.000 puestos durante los próximos dos años.

Con estas medidas, la empresa espera lograr ahorros brutos anuales de entre 400 a 500 millones de euros, lo que permitirá una mayor inversión en marcas y capacidades, a la vez que impulsará un sólido crecimiento de los beneficios operativos.

Resultados

Por otro lado, la compañía neerlandesa ha informado de que, en el conjunto de 2025, obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.885 millones de euros, un 92,7% por encima del resultado anotado en el ejercicio anterior.

El resultado se vio lastrado por el deterioro de la inversión en China Resources Beer, mientras que el beneficio operativo retrocedió un 3,2%, hasta 3.406 millones.

Asimismo, Heineken registró una caída del 1,6% (1,2% orgánico) en el volumen de cerveza comercializado, mientras que los ingresos netos disminuyeron un 3,6%, hasta 28.753 millones de euros.

En concreto, las ventas netas de la cervecera en Europa disminuyeron un 3,3%, hasta 11.457 millones de euros; un 2,5% en Asia Pacífico, hasta 4.121 millones; y un 8,3% en América, hasta 9.542 millones.

En África y Oriente Próximo, los ingresos netos de Heineken aumentaron un 3,6%, hasta 4.282 millones.

"En 2025, obtuvimos un rendimiento resiliente y equilibrado. Ganamos cuota, impulsamos la productividad en costes y efectivo, y aumentamos la inversión en nuestras marcas", declaró Dolf van den Brink.

De cara al ejercicio 2026, asumiendo un entorno de consumo sin cambios en la mayoría de mercados, la multinacional mantiene la prudencia y anticipa un crecimiento del beneficio operativo de entre el 2% y el 6%.

Mientras que los costes variables aumentarán en un rango de un dígito bajo por hectolitro, principalmente debido al impacto del tipo de cambio, y el gasto de capital como porcentaje de los ingresos netos será inferior al 8%, frente al 8,4% de 2025.

Heineken España

Según informa Heineken España a EL ESPAÑOL-Invertia, "para Heineken global, España es considerado uno de sus 17 países estratégicos para crecer e invertir y un modelo de referencia en innovación y sostenibilidad".

Añaden que "el mercado nacional es el tecero de Europa por volumen y beneficio operativo, y top 10 mundial por beneficio operativo". En un mercado que no crece, "Heineken España creció a doble digito en beneficio operativo, además de hacerlo por encima del mercado y aumentar su cuota con respecto al ejercicio anterior".