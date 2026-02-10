Dimas Gimeno, en busca de la rentabilidad de Wow: estudia fusionar filiales para acabar con las pérdidas

La matriz de Wow modificará el cierre de su ejercicio fiscal al 28 de febrero para mejor alineación con la estacionalidad del sector retail.

Dimas Gimeno se marcó para 2026 conseguir la rentabilidad en Wow, el proyecto de marketplace híbrido que creó como una tienda online y física en la Gran Vía de Madrid en 2022 y que cuenta con otra ubicación en Serrano 52.

Para ello, la matriz de Wow, The Stage Ventures, tiene previsto llevar a cabo en el corto plazo una fusión entre todas las empresas del grupo.

Esta operación permitirá al grupo generar eficiencias y llegar a una senda de beneficios, según se desprende de las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

Del grupo The Stage Ventures cuelgan las filiales de las dos tiendas de Wow Concept: Wow Shop Serrano y Wow Shop Madrid.

De momento, esa fusión no se ha producido en 2025. Si bien es cierto que en la hoja de ruta de Dimas Gimeno lo primordial es “ser rentables”, tal y como contó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia hace unos meses.

Algo que no han conseguido en ningún año desde su constitución. La matriz de Wow registró en 2024 unas pérdidas de más de 20 millones de euros, por encima de los 18 millones de números rojos cosechados un año antes.

Pese a estas cifras, la sociedad cuenta con el compromiso expreso de su socio mayoritario para otorgarle el apoyo financiero. Es decir, con el apoyo de Dimas Gimeno a través de Dnext Retail.

Exterior de Wow, proyecto de Dimas Gimeno. Esteban Palazuelos

Esta sociedad, recientemente, ha sido designada como presidenta y consejera delegada de la matriz de Wow, de la que posee el 53% de las acciones, según datos del Registro Mercantil.

En 2024, el expresidente de El Corte Inglés ya acometió otra reordenación del consejo de administración para dar entrada a los nuevos socios tras las ampliaciones de capital realizadas.

Wow de Serrano

Pese a no ser rentables, las últimas cuentas de la matriz de Wow destacan el buen comportamiento de la tienda de Serrano. En 2024, cerró su primer año completo de actividad generando 11 millones de euros de ingresos

"La localización del espacio, la clientela de alto poder adquisitivo y el branding de Wow nos ha permitido realizar colaboraciones con marcas de renombre internacional, que ven esta tienda como un escaparate ideal para proyectar su imagen", detalla la memoria de las cuentas.

Dimas Gimeno, presidente y fundador de Wow durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales. EL ESPAÑOL

Esto, sumado a la consolidación de su primera tienda en Gran Vía, les permite "seguir siendo un referente en el segmento premium, atrayendo un público diverso y sofisticado".

Y una vez que consigan ser rentables, el paso natural para crecer será abrir tiendas de Wow en otras ciudades, con Barcelona como opción más lógica.

Ejercicio fiscal

Por otro lado, la matriz de Wow se encuentra en proceso de formalización de la modificación del cierre de su ejercicio fiscal, pasando del 31 de diciembre al 28 de febrero de cada año, siendo el primer cierre modificado el 28 de febrero de 2025.

El cambio tiene como objetivo alinear el ejercicio económico con la estacionalidad y la realidad operativa del negocio, especialmente vinculada al sector retail, permitiendo así una mejor correlación entre la actividad comercial y la información financiera reportada.