Un consorcio liderado por FedEx y Advent comprará InPost por 7.800 millones

Las claves nuevo Generado con IA Un consorcio liderado por FedEx y Advent ha acordado comprar la empresa polaca de logística InPost por 7.800 millones de euros. La oferta incluye el pago de 15,60 euros por acción, lo que supone una prima del 17,3% sobre el precio de cierre reciente. Advent y FedEx controlarán cada uno el 37% de InPost tras el cierre, mientras que A&R tendrá el 16% y PPF el 10%. InPost mantendrá su sede, marca y equipo directivo en Polonia, y continuará su expansión europea bajo la actual estrategia.

El consorcio formado por FedEx y los accionistas de InPost Advent, A&R y PPF han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de una oferta de adquisición sobre la compañía polaca, que valora el 100% de la empresa de logística en 7.800 millones de euros, y que podría completarse en la segunda mitad de 2026.

El acuerdo condicional para una oferta pública recomendada contempla el pago en efectivo de 15,60 euros (con dividendo) por cada acción de InPost, lo que representa una prima del 17,3% sobre el precio de cierre el pasado viernes.

"Tras una evaluación minuciosa, los consejos consideran que la oferta ofrece a los accionistas de InPost un precio atractivo con una prima atractiva, con condiciones no financieras atractivas, a la vez que ofrece sólidos compromisos en cuanto a la seguridad del acuerdo", ha indicado la empresa polaca, cuyo consejo apoya unánimemente la transacción y recomienda que los accionistas de InPost se adhieran a la propuesta si se realiza.

En este sentido, el consorcio calcula que aproximadamente el 48% de las acciones de la compañía se han comprometido irrevocablemente a adherirse a la oferta en caso de presentarse.

Tras el cierre, Advent y FedEx controlarán cada uno un 37%; mientras que A&R, la firma del fundador y consejero delegado de InPost, Rafal Brzoska, contará con una participación del 16%, y PPF un 10%.

InPost continuará operando bajo la marca InPost con sede en Polonia y con su actual estructura de gestión liderada por el consejero delegado, Rafal Brzoska, quien mantendrá su participación en InPost a través del consorcio.

Asimismo, el grupo comprador se compromete a apoyar la estrategia actual de InPost, incluyendo la expansión de su presencia europea en Francia, España, Portugal, Italia, Benelux y el Reino Unido.

Expansión

También las iniciativas en curso de la empresa para redefinir el sector europeo del comercio electrónico mediante el fortalecimiento de las colaboraciones en toda la cadena de valor, incluyendo la inversión continua en su oferta móvil centrada en el consumidor.

"Esta transacción impulsará nuestra próxima fase de crecimiento a medida que continuamos expandiéndonos por toda Europa", ha comentado Rafal Brzoska, consejero delegado y fundador de InPost.

"Mantengo mi pleno compromiso de liderar InPost en los próximos años. Nuestra sede, nuestra marca, la gestión empresarial y el núcleo de nuestras capacidades de innovación permanecerán en Polonia, que sigue siendo la base de nuestra exitosa estrategia", ha añadido.