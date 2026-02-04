Ana Jaureguizar, nueva presidenta de L'Oréal en España y Portugal.

La transición será escalonada desde mayo, y el nombramiento destaca la apuesta de L'Oréal por el talento interno y la planificación estratégica.

L’Oréal Groupe ha anunciado el nombramiento de Ana Jaureguizar como nueva presidenta del grupo en España y Portugal con fecha efectiva 1 de julio de 2026.

Ana Jaureguizar es la actual directora general de la División de Productos de Gran Consumo de L’Oréal Groupe para el clúster España-Portugal.

Sucederá en el cargo a Juan Alonso de Lomas, quien ha decidido culminar su carrera profesional para emprender proyectos personales tras 28 años en el Grupo, los últimos nueve al frente de las filiales de España y Portugal dejando un legado de crecimiento, transformación e innovación.

“Este nombramiento reafirma la apuesta de L'Oréal Groupe por el talento interno y la planificación estratégica en la sucesión de sus líderes clave”, señala la compañía en un comunicado.

El proceso de sucesión se llevará a cabo mediante una transición escalonada que comenzará en mayo, asumiendo Ana Jaureguizar plenamente el cargo el próximo 1 de julio de 2026.

Ana Jaureguizar

Ana Jaureguizar se incorporó a L'Oréal Groupe en 2006 como Area Manager en Travel Retail Europa, tras siete años en banca de inversión y consultoría estratégica en Londres y Madrid.

Desde entonces, ha desarrollado una carrera excepcional caracterizada por su proyección internacional, liderando posiciones directivas clave en diferentes divisiones, donde ha destacado por impulsar el crecimiento, liderar transformaciones complejas y construir equipos de alto rendimiento.

En 2011 fue promocionada a directora general de Travel Retail EMEA para marcas como Lancôme y Kiehl's, antes de unirse a España como Directora General de Lancôme.

Entre 2018 y 2023, como directora general de la División de Lujo, lideró la integración del clúster España-Portugal, logrando un crecimiento significativo en facturación y cuota de mercado, lanzando cinco nuevas marcas, liderando diversos proyectos de transformación y modernizando el modelo Go-To-Market del negocio de retail.

Desde 2023, dirige la división de Productos de Gran Consumo para España y Portugal, siendo arquitecta clave del crecimiento en un contexto desafiante. La conquista del liderazgo en cuidado del cabello, el lanzamiento de Mixa o el modelo TikTok Shop son ejemplos de su impacto.