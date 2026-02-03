McDonald's nombra directora general de España a Inês Lima tras la marcha de Quintiliano a Estados Unidos

McDonald's ha nombrado a Inês Lima como directora general de McDonald's España, para suceder en el cargo a Luis Quintiliano, que ha sido promocionado a U.S. National Field President, según informa la multinacional en un comunicado.

En concreto, la cadena de restauración ha precisado que la transición entre Quintiliano y Lima, hasta ahora directora general de la compañía en Portugal, se llevará a cabo de manera coordinada y que las prioridades estratégicas y los planes establecidos para España se mantienen sin cambios, reforzando la confianza en la fortaleza y proyección futura del mercado.

Lima, profesional con más de una década vinculada a McDonald's, asume la dirección general de McDonald's España aportando una sólida trayectoria internacional y un profundo conocimiento del negocio.

A lo largo de estos años, ha desarrollado responsabilidades clave tanto en Portugal como en mercados globales, entre ellas la posición de 'marketing lead' del segmento IOM, desde la cual lideró la estrategia de marketing para 12 países.

Durante los últimos cinco años, ha ocupado el cargo de directora general de la cadena en Portugal, donde ha impulsado un crecimiento sostenido del negocio con un enfoque firme en el talento, la excelencia operativa y la colaboración estratégica con los franquiciados.

"Es un privilegio liderar McDonald's España en un momento clave para la compañía. Llego con una profunda admiración por el talento de este mercado y con la determinación de acelerar nuestra agenda de crecimiento sostenible, reforzar la excelencia operativa y seguir elevando la experiencia del cliente. España cuenta con una base sólida y un potencial extraordinario, y trabajaré junto a los equipos y franquiciados para llevar la marca aún más lejos", ha subrayado Lima.

La nueva directora general en España ha destacado la figura de Quintiliano, que ha "impulsado el crecimiento de McDonald's en España, reforzando la posición de la marca, ampliando la red de restaurantes y fortaleciendo la comunidad de franquiciados".

Por su parte, Luis Quintiliano ha reconocido que "liderar McDonald's España ha sido un honor y una experiencia profundamente enriquecedora".

"Me voy agradecido por el compromiso de nuestros equipos y franquiciados, clave para fortalecer el mercado y avanzar en una agenda de crecimiento sostenible. España cuenta con una base excepcional y un futuro lleno de oportunidades. Confío plenamente en que, bajo el liderazgo de Inês, la marca seguirá elevando su ambición y alcanzando nuevos hitos", ha deseado.

Bajo la dirección de Quintiliano, que ocupará ahora una posición en el Comité de Dirección de McDonald's Estados Unidos, España ha ampliado significativamente su red de restaurantes, fortalecido su base de franquiciados y alcanzado resultados históricos.