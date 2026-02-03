Ágora, dueña de la cerveza Ambar, supera los 250 millones de euros de facturación en 2025

La compañía apuesta por la excelencia, la innovación y la coherencia de marca, con una producción anual cercana a los 100 millones de litros y 800 empleados.

Ambar destaca como pionera en España con el lanzamiento de la primera cerveza sin alcohol hace 50 años y continúa innovando con productos sin gluten y sin azúcar.

El 70% de la facturación proviene del canal de hostelería y el 30% de la alimentación.

El grupo Ágora, propietario de Ambar y Moritz, superó los 250 millones de euros de facturación en 2025, con un crecimiento cercano al 6%.

Así lo ha asegurado Sergio Elizalde, CEO de la compañía, en un encuentro con medios de comunicación en el que ha celebrado los 125 años de la empresa. El directivo ha calificado el año de “bueno” y “complejo”.

Fundada en 1900 en Zaragoza, la marca Ambar se define como “la pequeña entre las grandes” del mercado cervecero español.

“Cuando eres grande te vuelves lento y cobarde. Nosotros somos pequeños y estamos orgullosos de ello”, ha afirmado el directivo.

La compañía, por tanto, busca crecer como referente en España. Están a gusto con una producción anual próxima a los 100 millones de litros y sus 800 empleados.

Ambar crece de forma orgánica a ritmos cercanos al 6-7% anual, apoyándose en una estrategia que prioriza la excelencia del producto, la innovación en procesos y la coherencia de marca frente a la mera carrera por la cuota.

Sin alcohol

La compañía zaragozana también ha reivindicado su papel en el sector como pionera con el lanzamiento de la primera cerveza sin alcohol en España hace ahora 50 años.

A ello le siguieron hitos como la primera sin alcohol y sin gluten del mundo en 2011 o la primera 0,0 y 0 azúcar, que dio origen en 2022 a toda una gama orientada al bienestar y al consumo responsable.

“En un mercado maduro, la diferencia ya no está en el volumen, sino en el significado”, ha comentado el CEO.

“Y España ha demostrado que la cerveza sin alcohol no es una alternativa marginal, sino una elección integrada en la vida social, compatible con el disfrute, la salud y la responsabilidad”, ha añadido.

La vocación innovadora de la compañía se extiende también a procesos y formatos. Desde el uso de lúpulo en flor recién molido hasta la colección Ambiciosas, primera serie de cervezas experimentales lanzada en España.