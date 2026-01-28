PepsiCo presenta un ERE para la totalidad de sus delegaciones de ventas en España

La empresa señala que el proceso de cambio de modelo de distribución será progresivo y negociará con los sindicatos para alcanzar acuerdos que consideren tanto a los empleados como a las necesidades del negocio.

UGT y CCOO han calificado la medida de injustificada y desproporcionada, y han anunciado que buscarán minimizar el impacto de los despidos mediante alternativas como recolocaciones y bajas voluntarias.

El expediente se debe a un cambio en el modelo de distribución, sustituyendo la venta directa por un modelo basado en distribuidores.

PepsiCo ha presentado un ERE que afectará a todas sus delegaciones de ventas en España, incluyendo centros en ciudades como Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y Málaga.

PepsiCo ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, han informado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En concreto, el ERE afectará a los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga.

Los sindicatos han explicado que la multinacional ha presentado el ERE como continuación del anterior y por "causas técnicas y organizativas debido a un cambio en el modelo de distribución por el que sustituye la venta directa por un modelo de distribuidores".

Ambas organizaciones han mostrado su rechazo a la decisión, que han calificado de "injustificada y desproporcionada" y que, textualmente, no da solución a la problemática de rentabilidad aludida por la empresa.

Han añadido que trabajarán para minimizar el impacto de los despidos, buscar alternativas como recolocaciones y bajas voluntarias y asegurar las máximas indemnizaciones posibles.

De momento se desconoce el número de empleados que podrían entrar en este proceso de despido colectivo.

Fuentes de la empresa han señalado que la compañía está transformando su canal de distribución a un modelo de distribución indirecta y que el cambio se hará "de forma progresiva y responsable".

Han añadido que la negociación con los sindicatos tendrá el "objetivo de alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio" y que, con este ERE, la empresa da por concluida la transformación del canal.