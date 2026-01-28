Amazon echa el cierre a sus supermercados sin colas ni cajeros y sus tiendas de productos frescos

La tecnología Just Walk Out de Amazon fue retirada en 2024 por sus altos costes y dependencia de revisores humanos, aunque sigue operando en tiendas de terceros.

El sistema de compra sin colas ni cajeros presentaba problemas de stock, acceso complejo y falta de transparencia en la factura.

Parte de los locales de Amazon Go serán reconvertidos en tiendas Whole Foods Market, otra cadena propiedad de Amazon.

Amazon cerrará sus supermercados automatizados Amazon Go y sus tiendas físicas Amazon Fresh tras una evaluación del negocio.

Amazon tira la toalla con dos de sus proyectos estrella: Amazon Go, un supermercado automatizado sin colas ni cajeros, y Amazon Fresh, un servicio de alimentos frescos. El gigante tecnológico ha decidido cerrarlos.

“Tras una evaluación exhaustiva del negocio y de cómo podemos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestras tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh”, ha comunicado en su web.

De hecho, parte de los locales de Amazon Go se convertirán en tiendas Whole Foods Market, otros establecimientos propiedad de Amazon dedicados a la venta de alimentos naturales y orgánicos.

También está recolocando trabajadores de estos supermercados cerrados en otros departamentos de la compañía.

No obstante, el servicio Amazon Fresh se mantendrá online en aquellas zonas disponibles con entrega rápida.

Fracaso

Su cierre no es una sorpresa, ya que el proyecto nunca llegó a tener el éxito deseado. En 2018, Amazon abrió su primera tienda física de alimentación automatizada, sin colas ni cajeros. La bautizó como Amazon Go.

Se trató de toda una revolución que pretendía cambiar la forma de comprar y que, en plena pandemia, cogió fuerza con otras réplicas de este modelo repartidas por Europa.

Años después, se demostró que no era viable. De prever tener cientos de aperturas de tiendas se quedó el pasado año con 15 Amazon Go. Todos ellos en EEUU.

El formato no llegó a cruzar el charco pese a que se especuló que llegaría a Europa e incluso a España.

¿Qué ha fallado?

Para entender qué ha pasado con estos modelos de supermercados inteligentes basta con fijarse en Amazon Go. En teoría su funcionamiento es simple: el usuario entra en el establecimiento, coge los productos y sale de la tienda.

Del cobro ya se encargan las decenas de cámaras y sensores que rastrean y conectan al cliente con su cuenta de Amazon.

No obstante, en la práctica este sistema genera problemas de stock que afectan a la experiencia del cliente.

Además, el complejo proceso para acceder desalienta a muchos consumidores, especialmente a los de mayor edad. Por último, los consumidores también piden más transparencia en la factura durante la compra.

Estantes con comida en Amazon Go Chema Flores Omicrono

En el plano empresarial, el mantenimiento de esta tecnología y su entrenamiento supone un coste importante para la compañía.

De hecho, el sistema inteligente que usaba (Just Walk Out) era contradictorio, ya que elimina personal de las tiendas, pero detrás dependía, según The Information, de un ejército de 1.000 revisores que escrutaban cada clip para etiquetar lo que se veía en las imágenes.

Dicho sistema fue retirado por Amazon en 2024 en un momento de reevaluación del negocio de alimentación del gigante americano.

Pero en su web, Amazon asegura ahora que el proyecto Amazon Go por lo menos ha servido como “centros de innovación donde desarrollamos la tecnología Just Walk Out, una solución escalable sin caja, que opera en más de 360 establecimientos de terceros en cinco países”.