El socio checo de Eroski lanza una opa para hacerse con la mayoría de Fnac-Darty

El objetivo de EP Group es convertirse en accionista mayoritario a largo plazo y apoyar la gestión y visión estratégica de Fnac-Darty; la oferta ha sido bien recibida por el Consejo de Administración.

El acuerdo incluye una prima del 19% sobre el precio de cierre de las acciones y solo requiere alcanzar más del 50% del capital o derechos de voto para su éxito.

La oferta, realizada a través de EP Group y su filial EP FR HoldCo, propone 36 euros por acción y valora Fnac-Darty en 1.100 millones de euros.

El multimillonario checo Daniel Kretinsky, socio de Eroski en su filial Caprabo, de la que tiene un 50% del capital, ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (opa) para hacerse con el control del grupo francés Fnac-Darty.

Así, EP Group, a través de su filial EP FR HoldCo, ofrece 36 euros por acción, según un comunicado.

Con esta oferta, EP Group que ha ido subiendo en el capital progresivamente y tiene actualmente un 28,5% del capital, valora a la compañía en 1.100 millones de euros.

El acuerdo de la oferta firmado entre las dos partes, que establece un precio de 81,09 euros que se pagaría en efectivo por las obligaciones convertibles en acciones Oceane, supone una prima del 19 % si se compara con la cotización de las acciones de Fnac Darty al cierre de la bolsa el pasado día 23.

y la única condición para su éxito es llegar a conseguir más del 50% del capital o de los derechos de voto.

El objetivo del Grupo EP es “convertirse en el accionista mayoritario a largo plazo de Fnac Darty y apoyar a la empresa, su gestión y su visión”, tal como se establece en el plan estratégico ‘Más allá de lo cotidiano’.

El Grupo EP no tiene intención de implementar una operación de compraventa forzosa.

Por otro lado, la oferta ha sido bien recibida por el Consejo de Administración de Fnac Darty.