Aldi crece en España y alcanza una cuota de mercado del 2%

Aldi cuenta ya con 8 millones de clientes en España y ha incrementado su superficie comercial un 54% respecto a 2020.

Andalucía y Cataluña lideraron el crecimiento con siete y seis nuevas aperturas respectivamente, seguidas por Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón.

La cadena cerró el año pasado con 496 supermercados, tras abrir 33 nuevos establecimientos, incluyendo traslados y nuevas tiendas.

Aldi ha alcanzado una cuota de mercado del 2,1% en España, creciendo 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Aldi continúa impulsando su modelo de negocio basado en el descuento en el mercado español. Según los últimos datos anuales de Worldpanel by Numerator, la cadena de supermercados ha consolidado una cuota de mercado del 2%.

En concreto, la cadena alemana ha cerrado el último periodo del año con una cuota del 2,1%, lo que representa un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, donde la cuota se situaba en el 1,6%.

Este crecimiento se explica por la apertura de nuevos supermercados en España y por el crecimiento de las ventas durante 2025.

Aperturas

El pasado año finalizó con 496 supermercados en el país, tras la apertura de 33 nuevos supermercados (28 nuevas tiendas y cinco traslados), que le han permitido seguir acercando sus productos de calidad y precios bajos a más familias españolas.

Andalucía y Cataluña concentraron buena parte del crecimiento, con siete y seis aperturas, respectivamente.

La Comunidad de Madrid sumó cinco nuevos supermercados y la Comunidad Valenciana dos más, en Valencia y Alicante. Por su parte, Aragón incorporó una nueva tienda en Zaragoza.

La cadena siguió impulsando su plan de expansión aumentando la superficie comercial hasta cerca de 549.000 m², un 54% más que en 2020.

Asimismo, el incremento de la cuota de mercado viene acompañado del crecimiento significativo de la base de clientes de Aldi.

La compañía ha alcanzado la cifra de 8 millones de clientes, y se consolida como la cadena que más ha crecido en España en los últimos cuatro años en número de clientes.