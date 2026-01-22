Alberto Gavazzi dimite como presidente del consejo de Dia y Benjamin J. Babcock será quién le sustituya

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Gavazzi ha dimitido como presidente del consejo de administración de Dia tras finalizar su relación con el Grupo LetterOne y será sustituido por Benjamin J. Babcock. Benjamin J. Babcock asume de nuevo la presidencia no ejecutiva del consejo, tras haber ocupado este cargo entre septiembre de 2023 y junio de 2025. Luisa Delgado ha sido nombrada vicepresidenta y consejera coordinadora de independientes para reforzar la supervisión estratégica y el gobierno independiente de Dia. Mar Gallardo Mateo ha sido nombrada nueva consejera independiente, cubriendo la vacante de Gavazzi, y podría presidir una comisión clave a partir de 2027.

El presidente y miembro del consejo de administración de Dia, Alberto Gavazzi, ha presentado su dimisión tras finalizar su relación profesional con el Grupo LetterOne. El directivo será relevado por Benjamin J. Babcock, que volverá a asumir el cargo de presidente no ejecutivo, según ha informado la compañía.

La dimisión de Gavazzi será efectiva tras la reunión del consejo de administración, prevista para el próximo 25 de febrero. En ella asumirá el puesto Babcock. Con este nombramiento, la compañía proporciona "continuidad" al liderazgo del órgano de administración, según informa Europa Press

Babcock, consejero dominical, ocupó anteriormente este cargo desde septiembre de 2023 a junio de 2025. En este periodo presidió el órgano rector de la cadena, liderando la reorientación estratégica de la empresa, su reestructuración operativa y la refinanciación completada en diciembre de 2024.

"Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso con la estrategia a largo plazo de Dia. La empresa tiene un propósito claro, un sólido impulso del negocio, un equipo directivo sobresaliente y un Consejo de Administración fuerte e independiente", ha subrayado Badcock.

Además, el futuro presidente del consejo de administración de Dia ha agradecido a Gavazzi "su importante contribución al desarrollo de la estrategia de Dia y su liderazgo en el consejo".

Luisa Delgado, vicepresidenta

Por otro lado, Dia ha renovado su consejo de administración con el nombramiento de Luisa Delgado como vicepresidenta y consejera coordinadora de Independientes.

Estos dos nuevos cargos se han creado para reforzar la supervisión estratégica y la importancia de un gobierno independiente.

Delgado ya ocupó un cargo similar cuando fue nombrada consejera coordinadora desde el 1 de noviembre de 2021 al 30 de agosto de 2022. En ese momento dicho cargo se requirió de conformidad con la legislación aplicable, ya que el presidente del consejo era un consejero ejecutivo.

En su nuevo cargo como vicepresidenta, Delgado asistirá al presidente en el desarrollo a largo plazo del negocio, su modelo de gobierno y la cultura corporativa.

A su vez, como consejera coordinadora de independientes, contribuirá a "reforzar la voz, la coordinación y la representación" de los consejeros independientes, en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Paralelamente, el órgano rector ha aprobado el nombramiento por cooptación de Mar Gallardo Mateo como nueva consejera independiente, cubriendo la vacante resultante de la dimisión de Alberto Gavazzi.

Mateo ha sido socia de auditoría y miembro del Comité de Dirección de PwC España y presidenta del consejo de Nationale-Nederlanden España.

Dia ha explicado que este nombramiento se realiza con vistas a que pueda potencialmente sustituir a Gloria Hernández como presidenta de la mencionada comisión en febrero de 2027, cuando finalice su mandato.

Además, el consejo de administración ha acordado la reclasificación de Sergio Antonio Ferreira Dias como consejero independiente a partir del 1 de abril de 2026.

Para ello se deberán cumplir los requisitos legales aplicables y también ha tomado razón de la decisión de José Wahnon Levy, uno de los consejeros más antiguos de la empresa, de no presentarse a la reelección en la próxima junta general de accionistas.