Naturhouse amplía su mercado y se estrenará en Malta con 18 nuevos puntos de venta

Las claves nuevo Generado con IA Naturhouse entra en el mercado de Malta con la apertura de 18 nuevos puntos de venta mediante un acuerdo de Master Franquicia con Elliot Kingsman. Elliot Kingsman, empresario maltés del sector energético, será responsable de desarrollar el negocio de Naturhouse en Malta durante los próximos siete años. La compañía española, fundada en 1992, está presente en 29 países y cuenta con 1.386 centros propios y franquiciados. Naturhouse ha asesorado a más de 6,5 millones de personas en control de peso y ha sido reconocida como una de las 100 mejores franquicias del mundo durante nueve años consecutivos.

Naturhouse continúa con su estrategia de crecimiento global. La compañía de nutrición y dietética ha anunciado este lunes que entrará al mercado de Malta.

Para este nuevo paso en su trayectoria, Naturhouse ha llegado a un acuerdo Master Franquicia de siete años con Elliot Kingsman, conocido maltés del sector del petróleo y el gas. El inversor ha trabajado en compañías como Cepsa, la actual Moeve.

Kingsman será el responsable de desarrollar el modelo de negocio de Naturhouse en el país mediterráneo. La compañía prepara la apertura de 18 puntos de venta para su llegada a Malta.

De esta manera, la empresa española marca un hito en su estrategia de crecimiento y consolida su compromiso de llevar su filosofía de salud y bienestar a nuevos mercados.

Malta se ha consolidado como un centro financiero por su avanzada economía en Europa. De hecho, el sector servicios representa una gran parte del PIB del país.

30 años de historia

Naturhouse, que abrió su primera tienda en Vitoria en 1992, ya está presente en 29 países. La empresa cuenta con 1.386 centros en todo el mundo, tanto propios como franquiciados.

El Grupo Naturhouse presenta un negocio propio y exclusivo, basado en el “Método Naturhouse”. La compañía tiene su propio canal de distribución y cuenta con productos de elaboración propia.

Sus servicios se presentan como “una solución efectiva para la pérdida y control de peso”. La compañía ha asesorado a más de 6,5 millones de personas en sus más de 30 años de historia.

Naturhouse es un grupo empresarial español fundado y presidido por Félix Revuelta. Durante nueve años consecutivos ha sido elegida como una de las 100 mejores franquicias del mundo por Franchise Direct.