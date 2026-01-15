Cristina Álvarez liderará el plan de inversión de 3.000 M€ del El Corte Inglés para expandir el negocio y remodelar tiendas

Santiago Bau, nuevo director general, acompañará a Álvarez en una etapa en la que la salida a bolsa sigue siendo un objetivo clave antes de 2028.

El grupo cerró su último ejercicio fiscal con un beneficio neto de 512 millones de euros y una reducción de la deuda a 1.738 millones, mil millones menos que en 2019.

El plan contempla la modernización de tiendas, el refuerzo de capacidades logísticas y tecnológicas, y la ampliación del negocio, con especial atención a la integración de la experiencia de compra física y online.

Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés y liderará un plan de inversión de 3.000 millones de euros hasta 2030 para expandir el negocio y remodelar tiendas.

Este jueves 15 de enero arranca la nueva era de El Corte Inglés a los mandos de Cristina Álvarez, quien recoge el legado de su hermana Marta y el gran reto de liderar el crecimiento de los grandes almacenes en los próximos años.

Un crecimiento que viene amparado por un plan de inversión de 3.000 millones de euros hasta 2030, una de las cifras más altas de los últimos años.

Se aprobó el año pasado, con Marta como presidenta. Pero será ahora con Cristina cuando se desarrolle al 100%.

Esta inversión se destinará a aspectos clave como la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo.

De hecho, ya se están acometiendo algunas de estas remodelaciones. La división de viajes ya cuenta con 60 agencias renovadas y la intención de remodelar otras 44 más (de un total de 430) en los próximos ejercicios.

El resto de inversiones en reformas podrían ir a parar a los centros comerciales, supermercados (Supercor o Hipercor) o tiendas.

Hay que tener en cuenta que hablamos de un gigante con más de 1.700 puntos de venta. Una red que necesita ser actualizada con el fin de mejorar la experiencia de compra. Algo que, por ejemplo, ya se hizo estas Navidades con la sección de platos preparados.

Santiago Bau, director general de El Corte Inglés.

Otra pata importante de este plan son las capacidades logísticas, muy relacionadas con el negocio omnicanal del grupo que despuntó en plena pandemia.

Aquí la empresa familiar tiene que ser capaz de integrar este negocio. Es decir, unificar la experiencia de compra en la tienda con la online, la app y los servicios logísticos y de última milla.

Por otro lado, dentro del plan de inversiones jugará un papel fundamental la expansión de sus negocios hasta 2030, aunque de esto poco se detalló.

En definitiva, se trata de una estrategia que le debería llevar a mejorar los resultados de la compañía.

Recordemos que en su último ejercicio fiscal (cerrado a 28 de febrero de 2025) obtuvo un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7% más que un año antes.

Sus ingresos alcanzaron los 16.675 millones de euros, un 2% más, siendo el retail el motor del crecimiento. Por lo que el reto aquí es reforzar moda, hogar y marcas propias para seguir en esta línea de crecimiento.

Deuda

El otro gran caballo de batalla para Cristina Álvarez es seguir reduciendo la deuda de El Corte Inglés. Ahora es de 1.738 millones de euros, lo que supone 1,4 veces sobre el Ebitda.

Supone 1.000 millones menos que la deuda que acumuló en su ejercicio fiscal de 2019 (cerrado en febrero de 2020). Era de 2.729 millones de euros.

Este fue uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentó su hermana Marta como presidenta. Y ahora pasa a ser legado y reto para Cristina.

Por lo que la nueva presidenta tendrá que seguir manteniendo la deuda a raya, pero intentar crecer más rápido en ventas tras años centrados precisamente en el saneamiento de las cuentas y el recorte de deuda.​ Y todo ello en un entorno en el que el consumo se estabiliza tras años de inflación.

Santiago Bau

Pero Cristina no estará sola. Santiago Bau la acompaña en esta nueva era. El directivo fue nombrado director general de El Corte Inglés tras el cese del consejero delegado, Gastón Bottazzini, en octubre del pasado año.

De hecho, la elección de Bau invita a pensar que su nombramiento viene a allanar la tan ansiada salida a bolsa de El Corte Inglés.

Algo con lo que ya se especuló en 2022 cuando recaló en los grandes almacenes tras una larga carrera en el banco de inversión Goldman Sachs.

Por tanto, la salida al mercado bursátil sigue siendo un reto que Cristina asumirá como suyo.

Y más si tenemos en cuenta que los grandes almacenes sellaron un compromiso con Mutua de Madrid para salir a bolsa en menos de seis años, es decir, antes de 2028.

A su lado también tendrá a Marta, que continuará como miembro del consejo de administración y en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

Ambas hermanas están presentes en la Comisión de Seguimiento y lo seguirán estando. Aquí se reúnen todas las semanas para evaluar el día a día de una compañía que arranca una nueva era con Cristina Álvarez a los mandos.