El 'motor logístico' de McDonald’s España se muda: Havi Logistics estrena sede en Madrid y unifica operaciones

Havi Logistics, operador logístico de McDonald’s en España, ha inaugurado su nuevo centro logístico en San Fernando de Henares (Madrid), el más grande de la compañía en el país.

Havi Logistics, el operador logístico de McDonald’s en España, estrena sede central. La compañía ya se ha mudado a su nuevo centro logístico ubicado en San Fernando de Henares (Madrid), el más grande de todos los que tiene en España.

Se trata de una mudanza que se ha producido esta semana de forma escalonada, según ha podido saber este periódico.

Inicialmente estaba previsto que el traslado de operaciones a la nueva sede fuera a lo largo del segundo semestre de 2025, pero finalmente ha sido a principios de 2026.

Con el cambio se unifica la operativa de sus centros de Daganzo (con 10.000 m2) y Alovera (6.200 m2), desde donde actualmente la compañía trabajaba en Madrid y Guadalajara para dar servicio a los restaurantes de McDonald’s y otros clientes de la zona.

La socimi británica Segro ha sido la encargada de construir este centro logístico cuya primera piedra se puso en febrero de 2024 con una inversión anunciada de 50 millones de euros.

La parcela cuenta con 57.000 metros cuadrados, de los cuales 30.000 metros cuadrados son de nave, dividida en oficinas de 2.400 metros cuadrados y 26.000 metros cuadrados destinados al espacio refrigerado, congelado y de frío en seco.

La nueva base cuenta con entre 25 y 30 muelles repartidos en ambas fachadas y una campa para camiones. Asimismo dispone de AMR (robots autónomos) y transelevadores.

Centros y clientes

La empresa de transporte y logística de origen alemán cuenta con otros cinco centros en España ubicados en Barcelona, Sevilla, Albacete, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria que dan servicio a 1.200 espacios de restauración.

Además de McDonald’s, Havi Logistics es el operador logístico de la recién llegada a España Krispy Kreme.

También tiene como cliente a Five Guys (que contrató sus servicios en 2024 con la previsión de llegar a Portugal y Canarias), a La Mafia se sienta a la mesa, a Llaollao o a Bombom Boss, entre otros.

Y con anterioridad llevó la logística de Restalia y Pomodoro.

En 2024, cerró con cifras récord de operaciones. Logró un volumen total de 229.163 toneladas gestionadas en 2024, lo que significa un incremento del 7,1% respecto al volumen alcanzado en 2023 (213.950 toneladas).

El pasado año incorporó a su flota de cerca de 50 nuevos vehículos sostenibles, incluyendo camiones eléctricos, híbridos y aquellos que utilizan combustibles alternativos como el biodiésel HVO.