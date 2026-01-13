Muga 2021 consolida su liderazgo internacional al encabezar la selección anual 2025 de 'Wine Spectator'

Las claves nuevo Generado con IA Muga 2021 ha sido elegido por la revista norteamericana Wine Spectator como el mejor vino del año 2025 en la categoría de vinos de hasta 40 dólares. El vino, elaborado con tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano, fermenta en roble y envejece 24 meses en barricas de la propia bodega, seguido de 12 meses en botella. Este reconocimiento refuerza la posición internacional de Bodegas Muga y destaca su modelo basado en la tradición, la calidad y la conexión con consumidores de todo el mundo. El Top 10 de Wine Values 2025 de Wine Spectator incluye vinos de países como Francia, Italia y Estados Unidos, consolidando a Muga 2021 como referente global del vino español.

La prestigiosa revista norteamericana Wine Spectator ha distinguido a Muga 2021 como el mejor vino del año 2025, uno de sus máximos galardones anuales.

Este premio reconoce a una referencia que aúna excelencia enológica, fidelidad al origen y una sólida presencia en el mercado internacional, dentro de una categoría que agrupa vinos cuyo importe no supere los 40 dólares en su precio de venta al público en Estados Unidos.

Cada año, el equipo editorial de Wine Spectator identifica aquellos vinos que destacan por expresar con claridad el carácter de una denominación o variedad, mantener volúmenes relevantes y una amplia disponibilidad, y optimizar los procesos en viñedo y bodega sin comprometer la calidad final.

Esta selección, denominada por la publicación Wine Value of the Year, sitúa en esta edición a Muga 2021 al frente del listado, como el vino que mejor ejemplifica este equilibrio a escala global.

Elaborado a partir de variedades autóctonas —tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano—, este vino fermenta en tinas de roble y envejece durante 24 meses en barricas elaboradas en la propia tonelería de la bodega (80% roble francés y 20% americano), seguido de un mínimo de 12 meses de afinamiento en botella.

Un proceso que refleja la combinación de tradición, control técnico y precisión que define el estilo de la casa.

Este reconocimiento se suma a la sólida trayectoria de Bodegas Muga en la publicación norteamericana. En 2024, esta misma publicación reconoció también la añada 2020 de este mismo vino como el mejor español en el ranking de los 100 mejores del mundo.

Y en el 2025, Aro 2021 ha encabezado también la lista de “Top Wines” (mejores vinos de gama alta) de Rioja, en el que estaban incluidos otros vinos de la bodega como su gran reserva, Prado Enea 2016, o su rosado 2023.

Juan Muga, director comercial y de marketing de Bodegas Muga, ha destacado que “este reconocimiento por parte de Wine Spectator supone una enorme satisfacción porque pone en valor un modelo de trabajo basado en la constancia, la coherencia y el respeto al origen, pero también en la capacidad de nuestros vinos para conectar con consumidores de todo el mundo. Para nosotros, es un impulso para seguir construyendo marca a largo plazo, fieles a la esencia de Rioja y al compromiso con la calidad que nos ha acompañado desde siempre”.

Pablo Orio, enólogo de Bodegas Muga, ha subrayado que “este reconocimiento es un homenaje al trabajo en la viña y en bodega, que se traduce en un vino con identidad propia y capacidad de emocionar en cada sorbo. La cosecha 2021 de Muga representa la expresión más fiel de nuestro terroir y nuestra visión de Rioja: tradición, precisión y un compromiso constante con la calidad”.

Con este reconocimiento, Bodegas Muga reafirma su posición como referente internacional de calidad, tradición y constancia dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, al situarse a la cabeza de una selección que reúne a vinos procedentes de algunos de los principales países productores del mundo.

El Top 10 Wine Values of 2025 de Wine Spectator incluye referencias de Francia, Italia, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos, entre otros orígenes, lo que subraya la dimensión global del listado y consolida a Muga 2021 como un exponente del vino español capaz de competir y liderar en un contexto de máxima exigencia internacional.