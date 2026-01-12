Decathlon sólo comprará algunas tiendas de Intersport: las más rentables y estratégicas están en Canarias

Intersport entró en concurso de acreedores en marzo de 2025 y está en proceso de liquidación, con un pasivo total de 68 millones de euros entre sus filiales.

La compra se encuentra en análisis por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y podría aumentar la presencia de Decathlon en las islas.

Las tiendas de Intersport en Canarias destacan por su alta rentabilidad, con ingresos y márgenes superiores a las de la península.

Decathlon planea adquirir solo algunas tiendas propias de Intersport en España, priorizando las más rentables y estratégicas, especialmente en Canarias.

Decathlon quiere crecer en España, pero de forma prudente. Una manera de hacerlo es con la compra anunciada de las tiendas de la firma deportiva Intersport, que presentó hace unos meses su plan de liquidación en España.

En esta operación, notificada el pasado 31 de diciembre de 2025 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Decathlon “sólo” pretende quedarse con algunos activos de Intersport, según confirman fuentes de la compañía. La idea es sumar los más estratégicos a su red de 176 tiendas.

Es decir, no comprará el paquete entero de tiendas del inventario realizado por el administrador concursal -RCD Legal- cuando Intersport entró en quiebra el pasado año.

De las cerca de 120 tiendas que Intersport tenía en España, 30 son propias (14 en la península ibérica y 16 en las islas Canarias) y el resto, franquiciadas.

Sólo las propias son las traspasables (y abiertas actualmente), según la documentación del plan de liquidación al que ha tenido acceso este periódico.

Y ahí las más jugosas son las que están en Canarias (14 en Tenerife y 2 en Fuerteventura).

En los últimos tres ejercicios (2022, 2023 y 2024) estos establecimientos facturaron 39,6 millones de euros con un margen medio de ingresos anual de entre el 41,1% y el 43,2%.

Tienda de Intersport.

Cifra que está por encima de los 18,2 millones de las tiendas de la península, cuyo margen se sitúa entre un 31,5% y un 35,6%.

Además, RCD Legal realizó una estimación media del beneficio de una tienda estándar teniendo en cuenta estas variables (ingresos de los últimos tres años y el margen medio anual).

Así, las tiendas de la península reportarían 259.890 euros, mientras que las de Canarias 700.786 euros. En total, 960.676 euros.

A esto hay que sumar el stock que tenga cada tienda así como la ventaja para el comprador de poner en marcha una nueva tienda de este tipo (de media, se tarda cuatro meses).

Operación

Con la notificación a Competencia de la compra de Decathlon el pasado 31 de diciembre, se puso en marcha la primera fase de análisis, de la que se dispone un mes de plazo para pronunciarse.

“La operación está en una fase de análisis por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se encuentra a la espera de la resolución para la continuidad del proceso”, señalan fuentes de la compañía a este periódico.

En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.

Pero al tratarse de pocos activos no se prevén grandes problemas o trabas por parte del organismo presidido por Cani Fernández.

Una vez se dé el ok a la adquisición, Decathlon sumará nuevas tiendas a su red de 176 locales en España, de las que sólo cinco están en Canarias.

De ahí que las tiendas de Intersport en el archipiélago canario sean los activos más estratégicos.

Madrid, Barcelona y Valencia son los puntos donde más tiendas concentra la cadena gala en nuestro territorio, aunque tiene una presencia muy repartida.

A nivel de negocio, esta compra llega en un momento de estancamiento de la firma deportiva en nuestro país.

El ejercicio 2024 (el último del que hay datos) terminó con un beneficio de 71,4 millones de euros, un 42% menos que un año antes donde alcanzó su récord histórico de 123,8 millones gracias a la venta de un paquete de tiendas.

La facturación también cayó, pero menos. Alcanzó la cifra de 1.856 millones de euros, un 1,4% menos, según muestran las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. De hecho, en 2023 la cifra de negocio se estancó.

Adiós a Intersport

Pero su situación es mucho mejor que la de Intersport. La firma deportiva se declaró en concurso de acreedores en marzo de 2025.

La compañía intentó salvarse de la quiebra con un plan alternativo que los acreedores y la banca no aprobaron.

Por ello, el pasado 30 de julio, el Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona aprobó la disolución de las sociedades Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL.

A partir de ahí, la jueza ordenó la liquidación para que los acreedores puedan cobrar sus deudas.

Tienda de Intersport.

Intersport CSS tiene un pasivo de 34 millones, mientras que la deuda de Intersport Retail One es de 14 millones y la de Intersport de 20 millones.

Tras liquidarse la filial ibérica, el pasado mes de noviembre, Intersport (la matriz del grupo) asumió las operaciones en España y Portugal, creando un grupo para el sur de Europa, que está formado por Francia, Bélgica, España y Portugal.