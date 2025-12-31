Un año del divorcio entre Coca-Cola y Nestlé para distribuir Nestea: ¿quién ha ganado la batalla del té frío en España?

Se cumple un año de uno de los divorcios más sonados del sector de la distribución en España. Hablamos de la ruptura entre Nestlé y Coca-Cola para distribuir Nestea que desencadenó en una guerra por ser el líder del té frío. Pero, ¿quién ha ganado?

Antes de contestar a esta pregunta, es preciso recordar que esta lucha la han lidiado dos marcas: Nestea (propiedad de Nestlé) y Fuze Tea (de Coca-Cola). Y lo han hecho en una situación anómala, ya que recetas y fórmulas no son lo que eran antes de 2025.

Es decir, Coca-Cola era y es dueña de la receta de Nestea (aunque la marca es propiedad de Nestlé). Al romper su acuerdo con la multinacional suiza, Coca-Cola se llevó consigo la fórmula de Nestea, que ahora podemos saborear a través de Fuze Tea.

Por su parte, Nestlé llegó a un acuerdo con Damm para que distribuyera Nestea a partir del 1 de enero de 2025. Pero lo ha hecho con otra fórmula distinta, aunque muy parecida, a la que creó en su día Coca-Cola.

Una enrevesada situación que podría haber derivado en una guerra judicial, pero que, sin embargo, sólo ha elevado la tensión en los lineales de los supermercados o en las barras de los bares.

¿Gana Coca-Cola?

Tras este inciso explicativo, por estrategia se podría decir que es Coca-Cola la gran ganadora. ¿Por qué?

“La compañía distribuye agua, Aquarius, Coca-Cola… No le cuesta más meter otro producto en su amplio porfolio para distribuir en establecimientos”, asegura a este periódico Alexia de la Morena, directora del Máster en Marketing y Gestión Comercial de EAE Madrid.

Tal y como explica la experta, la multinacional se dio cuenta de que el Nestea es un producto que se vende en supermercados, canal horeca, tiendas de conveniencia, ecommerce e incluso máquinas vending.

“Al negociar con más productos, pueden añadir Fuze Tea sin problemas”, añade. De hecho, Coca-Cola suele ofrecer descuentos a los clientes si compran más marcas de su propiedad.

Embotellado del 'Fuze Tea', la marca de té de Coca-Cola. EE

Algo que ha usado Coca-Cola para la distribución de Fuze Tea en un momento en el que el consumidor conocía más la marca Nestea, que es la que ha liderado la categoría casi en solitario desde hace años.

Desde Damm se esforzaron mucho por conseguir que organolépticamente el consumidor no percibiera diferencia. Es decir, para que el sabor, olor y color del nuevo Nestea fuera similar al anterior.

Algo que en cierta manera han conseguido. “Sólo los consumidores muy expertos se darían cuenta del cambio”, asegura Alexia de la Morena. Eso no quita cierta confusión inicial entre los consumidores de esta bebida.

Por ello también Coca-Cola se esmeró mucho en realizar varias campañas publicitarias para explicar que la verdadera fórmula del Nestea está ahora en Fuze Tea.

Nestlé, por su parte, hizo dos grandes campañas a lo largo del año. Una de ellas en combinación con el talent show Operación Triunfo.

Si bien es cierto, para la experta el verdadero negocio de Nestlé está en los productos alimentarios o para bebés, no tanto en el té frío. “Si le falla la distribución, no va a poder llegar”, asegura.

Por ello usa a Damm para la distribución y antes a Coca-Cola. Es una práctica habitual entre las empresas.

Coca-Cola, por ejemplo, tuvo un acuerdo con Danone para que distribuyera sus zumos de la marca Minute Maid.

Pero el problema para Nestlé es que esta guerra por liderar la categoría del té frío llega en un momento complicado. La suiza anunció a nivel global el despido de 16.000 trabajadores en los próximos dos años.

En España, su plantilla está en vilo porque aún no se conoce el grado de afectación en sus diez plantas españolas. La compañía pretende centrarse en su negocio core y el té frío no lo es.

Balance del año

Por ventas, es difícil hacer un balance ya que las compañías no aportan datos.

Fuentes de Damm aseguran a este periódico que la evolución de Nestea durante 2025 ha sido positiva. “La marca es fuerte, está en el mercado y lo seguirá estando”, señalan.

No obstante, no aportan datos de ventas ni de distribución. Tampoco lo hace Coca-Cola, que hasta que no cierre el balance del año no hará públicas sus cifras.

La multinacional sólo dijo que habían conseguido llegar a más de 19.600 clientes en los primeros meses del año.

Latas de Nestea.

Además de las estrategias de marketing y comunicación, las dos compañías se han afanado en asentar los diferentes sabores de sus marcas de té frío.

Ambas cuentan con las versiones Limón, Limón sin azúcar, Té Verde Maracuyá, Mango-Piña y Melocotón.

Categoría en crecimiento

La categoría de té listo para beber en nuestro país ha experimentado un notable crecimiento del 6,3% en los últimos cinco años, según datos de Nielsen.

Se prevé que su valor se duplique para 2030. Así que hay mercado para competir y crecer.

De hecho, según datos de la consultora en las ocho primeras semanas de 2025, la categoría creció un 10,3% en valor y 10,1% en volumen, si se compara con lo visto en el mismo periodo de 2024.

En esta categoría, Fuze Tea “tiene una gran capacidad de desarrollo en España y nuestra ambición es duplicar su valor para 2030”, dijo hace meses Javier Murga, Associate Director Category Management Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners.