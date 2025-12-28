Supeco, el supermercado barato de Carrefour que no para de crecer tras la integración de Supersol y Supercor

Carrefour apuesta por Supeco y otros formatos de conveniencia para compensar la pérdida de cuota de mercado de sus hipermercados tradicionales.

El modelo de Supeco se basa en la simplificación de envases y presentación, permitiendo ofrecer cerca de 7.000 productos a precios muy competitivos.

Actualmente, Supeco cuenta con 70 puntos de venta en España y sigue expandiéndose con nuevas aperturas dentro de la estrategia de proximidad y bajo coste de Carrefour.

Supeco, la enseña de supermercados económicos de Carrefour, ha crecido notablemente tras la integración de tiendas Supersol y Supercor.

En plena crisis del hipermercado, Carrefour es consciente de que sus enseñas de proximidad y de precios bajos tienen más tirón en España. Tanto que Supeco, la gran tapada y desconocida, no ha dejado de crecer al calor de las adquisiciones de la cadena gala.

En 2021, el cierre de la operación de compra de 172 supermercados de Supersol por 78 millones de euros por parte de Carrefour sirvió para reactivar esta enseña, que por aquel entonces contaba con 29 tiendas.

Tres años después, concretamente en 2024, Carrefour completó la transformación de los establecimientos Supercor adquiridos a El Corte Inglés en septiembre de 2023.

Finalmente fueron 41 tiendas. Y otra vez, Supeco se benefició de esta compra, puesto que muchos Supercor pasaron a ser Supeco. Otros formatos de conveniencia (Express) o supermercado (Market) también se aprovecharon.

Y en 2025 también ha habido aperturas de Supeco entre los 100 establecimientos que la cadena francesa ha abierto a lo largo del año (y llegar a los 1.600 en total).

Todo ello deja un saldo de 70 puntos de venta de Supeco, la enseña que opera bajo un modelo de supermercado discount.

Bajo el lema “Somos supereconómicos, supervariedad y superfrescos”, este formato ofrece cerca de 7.000 artículos que se organizan como si fuera un almacén.

Los productos se presentan en cajas de cartón o directamente en palets para ahorrar en decoración. Se pueden comprar individualmente o en grandes cantidades a precios muy económicos.

Supeco simplifica hasta lo más mínimo tanto los envases y presentación de los productos como la iluminación, decoración y el mobiliario de la tienda.

De este modo, consigue optimizar los costes y reinvierte el ahorro obtenido en ofrecer permanentemente los mejores precios.

De hecho, su diseño recuerda a los inicios de Lidl y Aldi en España cuando exprimieron al máximo el hard discount.

En el caso de Supeco se añade otra característica: su servicio cash & carry que les permite dirigirse a otro público, como la hostelería.

Cabe recordar que Carrefour creó Supeco en 2010, pero no fue hasta 2012 cuando se produjo el lanzamiento de la primera tienda Supeco ubicada en Sevilla.

Más allá del ‘híper’

La apuesta por formatos como Supeco responde a una estrategia en la que Carrefour busca crecer en nuestro país en un momento en el que pierde cuota de mercado. Es consciente de que a través del hipermercado no lo puede hacer.

Hasta noviembre de 2025 su cuota es del 9%, lo que supone 0,8 puntos menos, según datos de JKantar avanzados a este periódico.

Su cuota es del 9%. Sigue siendo el segundo distribuidor de España, sólo superado por Mercadona. Sin embargo, Carrefour está muy penalizado por el hipermercado, según la consultora.

En marzo de 2024 alcanzó su cuota más alta: el 10,4%. Desde entonces no ha dejado de caer. Pierde compradores y, de momento, no consigue compensar esa caída con el canal de proximidad.