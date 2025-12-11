Coca-Cola nombra a Henrique Braun nuevo consejero delegado a partir del 31 de marzo de 2026

Con más de 25 años en la compañía, Braun ha liderado operaciones en Latinoamérica, Brasil, China y Corea del Sur.

Braun, actual vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, centrará su gestión en el crecimiento global, la cercanía al consumidor y el impulso tecnológico.

Henrique Braun será el nuevo consejero delegado de The Coca-Cola Company a partir del 31 de marzo de 2026, sucediendo a James Quincey.

La junta directiva de The Coca-Cola Company ha elegido a Henrique Braun, actual vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la multinacional, como próximo consejero delegado, con efecto a partir del 31 de marzo de 2026.

Será el momento en el que sucederá en el cargo a James Quincey, quien asumirá la presidencia ejecutiva de la empresa tras nueve años como CEO.

Como consejero delegado, Braun, de 57 años y criado en Brasil, tendrá como prioridades buscar las mejores oportunidades de crecimiento a nivel mundial para The Coca-Cola Company; impulsar a la compañía para acercarse aún más a las necesidades del consumidor; y aprovechar la tecnología como motor del rendimiento y el crecimiento del negocio.

Tras incorporarse al gigante de Atlanta en 1996, el próximo consejero delegado de la multinacional se ha desempeñado durante el último año como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Coca-Cola.

En este cargo ha supervisado todas las unidades operativas de la compañía a nivel mundial, tras haber sido previamente presidente de Desarrollo Internacional, supervisando siete de las nueve unidades operativas de la compañía.

Con anterioridad, Braun fue presidente de la unidad operativa de Latinoamérica de 2020 a 2022 y presidente de la unidad de negocios de Brasil de 2016 a 2020. Entre 2013 y 2016, Braun fue presidente para China y Corea del Sur.

"Me siento honrado de asumir este nuevo cargo y aprecio enormemente todo lo que James ha hecho para liderar la empresa", declaró Braun, quien aseguró que se centrará en "mantener el impulso que hemos generado con nuestro sistema". "Veo enormes oportunidades en un mercado global en constante evolución", añadió.

"Confiamos en que Henrique Braun aprovechará las fortalezas existentes de la compañía para generar más oportunidades de crecimiento y fortalecer el increíble sistema Coca-Cola", declaró David Weinberg, director independiente principal de Coca-Cola.