La empresa británica que cerró Poly en España deja de vetar los juguetes de Harry Potter, Pokémon y Disney por brujería

El cierre de Poly en España en 2024 estuvo marcado por el concurso de acreedores y despidos, y la gestión de los Grant ha sido señalada como un factor clave en la caída de la marca.

Ahora, más de 200 productos antes prohibidos están disponibles en 160 tiendas The Entertainer y supermercados Tesco en Reino Unido.

El cambio de política se debe a que los fundadores, Gary y Catherine Grant, traspasaron la propiedad de la empresa a sus 1.900 empleados tras un intento fallido de venta.

The Entertainer, la juguetera británica que cerró Poly en España, ha eliminado el veto a juguetes de Harry Potter, Pokémon, Disney y otros por consideraciones de brujería.

Por primera vez en su historia, la juguetera británica The Entertainer -que gestionó y cerró Poly en España- incluirá en sus tiendas artículos de Harry Potter, Stranger Things, Wicked, Pokémon, KPop Demon Hunters y Disney.

Eso supone un cambio radical en su filosofía de no vender estos productos. La empresa justificó durante años este veto en que los niños pueden sentirse atraídos por las ciencias ocultas o la brujería.

Tampoco dejó comercializar juguetes que tuviesen que ver con algún villano de la factoría Disney y prohibió realizar campañas de Halloween o Carnaval. Ni tan siquiera permitía abrir los domingos o festivos.

Pero, ¿por qué este giro en la excéntrica filosofía de la juguetera? Muy simple. Se debe al cambio de propiedad de la empresa.

El matrimonio formado por Gary y Catherine Grant traspasaron en septiembre Teal Group Holdings a sus empleados tras el intento de venta frustrado a una cadena de supermercados británica.

Eso supuso que 1.900 trabajadores se convirtieran en propietarios de sus tres marcas en activo: The Entertainer, Early Learning Centre y Addo Play.

Y con los Grant fuera de la gestión de la empresa que crearon en 1981, la política comercial ha cambiado en tan sólo unos meses y justo en plena campaña navideña.

Tienda de The Entertainer.

Eso implica que más de 200 juguetes y juegos de Harry Potter, Stranger Things, Wicked, Pokémon, KPop Demon Hunters y Disney ya están disponibles en sus tiendas en Reino Unido.

Hablamos de 160 establecimientos The Entertainer en el país (la mayor juguetera del país), así como en los supermercados de Tesco con los que la empresa tiene acuerdos.

Poly

Dicho traspaso de las acciones a los trabajadores no afectó a Poly, que ya no existe en España tras el desmantelamiento de la juguetera en nuestro país en 2024.

En ese año, el grupo británico solicitó el concurso de acreedores y despidió a la plantilla.

Una situación por la que algunos de los miembros de la familia fundadora fueron citados a comparecer ante la Justicia española el pasado mes de junio.

Sin embargo, ni Gary Grant ni su hijo Duncan acudieron ni tuvieron que dar explicaciones por el cierre y el despido improcedente de una parte de la plantilla que sigue sin poder cobrar sus indemnizaciones.

Los Grant achacaron el cierre a la mala situación de Poly y las pérdidas acumuladas durante años.

Sin embargo, los problemas de Poly en España están más relacionados con la gestión un tanto excéntrica del propio Gary Grant.

Por ello, fuentes consultadas por este periódico aseguran que este cambio actual en la política de venta podría haber sido la clave para salvar en España a la icónica juguetera Poly, que los Grant compraron en 2018.