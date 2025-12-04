El sector juguetero prevé un crecimiento del 2,5% en 2025 y denuncia la competencia desleal de plataformas 'online'

La patronal denuncia la competencia desleal de plataformas online, señalando que el 96% de los juguetes vendidos por terceros no comunitarios incumplen la normativa de seguridad.

El segmento 'kidult' supone ya el 30% del mercado y crece a doble dígito, mientras que las licencias alcanzan una cuota del 36,6% gracias a los estrenos cinematográficos.

El precio medio del juguete se mantiene estable en torno a los 18 euros anuales, elevándose a 23 euros en diciembre, y el gasto medio por niño en 2024 fue de 195 euros.

El sector juguetero español prevé un crecimiento del 2,5% en 2025, impulsado por el mercado nacional y un ligero aumento de las exportaciones.

La industria juguetera española anticipa un ejercicio 2025 positivo, apoyado en el buen comportamiento del mercado interior en los once meses que llevamos del año y en el ligero aumento de las exportaciones del 0,21%.

Según datos presentados hoy por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), y a expensas de la campaña de Navidad, el sector podría crecer en torno al 2,5%.

Estos datos supondrían revertir la caída de facturación registrada en el 2024, lo que el sector atribuye al esfuerzo permanente por adaptarse al mercado y contener los precios de los juguetes.

Por otra parte, según datos de la Consultora Circana, el precio medio del juguete se mantiene estable, en torno a los 18 euros en el total del año y a 23 euros en el periodo de máxima venta (diciembre).

En cuanto al gasto por niño y año, se situó en 2024 en 11,5 juguetes y 195 euros, lo que fue un logro teniendo en cuenta que la reducción de la población infantil de edades entre 0 a 12 años fue de 1 millón de niños desde 2012, según el INE.

Muy lejos queda el consumo por niño/año de países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia que fue en 2024 de 359 euros.

En este escenario de descenso estructural de la natalidad, las empresas han adaptado su oferta y han consolidado categorías como las construcciones, los juegos de mesa o los coleccionables, dirigidos a las familias y a comprador adulto.

En la actualidad, el mercado kidult representa cerca del 30% del total y mantiene un crecimiento de doble dígito.

De esta forma, se ha convertido en un motor del sector junto a las licencias que ya alcanzan una cuota del 36,6% del mercado y crecen un 18,2%, debido al importante número de estrenos cinematográficos.

Competencia desleal

Asimismo, el sector reclama la atención sobre la proliferación de la competencia desleal provocada por la hiperregulación y la ineficiencia del marco legal para hacerla cumplir, en dos aspectos, las copias y los juguetes inseguros.

Desde la patronal han resaltado que la EUIPO cifra las pérdidas de facturación del sector, por copias y falsificaciones, en el 11,1% (113 millones de euros) en España y del 8,7% (1.022 millones de euros) en toda la UE, y 235 y 3.608 empleos, respectivamente.

El vacío legal en toda la UE, que no responsabiliza a las plataformas online sobre la seguridad de los productos que venden por cuenta de terceros no comunitarios provoca, según el estudio que ha realizado nuestra Asociación Europea TIE, que el 96% de los juguetes disponibles en estas plataformas incumplen la legislación de seguridad, y el 86% suponen un riesgo grave para la salud de los niños.