Bershka, la marca creada para llegar a los más jóvenes, gana peso en Inditex: es la única que crece con más tiendas

El grupo Inditex sigue optimizando su red de tiendas, con 131 puntos de venta menos que el año anterior, aunque continúa abriendo nuevos locales en mercados internacionales.

Lanzada en 1998 para atraer a un público joven, Bershka destaca por su fuerte vínculo con la música y por colecciones rápidas que siguen las últimas tendencias.

Mientras el resto de marcas de Inditex reduce puntos de venta, Bershka crece y refuerza su posición como la segunda firma con más tiendas del grupo, solo por detrás de Zara.

Bershka es la única marca de Inditex que aumenta su número de tiendas, alcanzando 859 establecimientos en casi 70 mercados.

Al cierre de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, Inditex operaba 5.527 tiendas en todo el mundo. Es su cifra más baja en los últimos años. Todas sus marcas reducen su red de puntos de venta, excepto una.

Se trata de Bershka. En concreto, la firma cuenta con 859 establecimientos repartidos en cerca de 70 mercados. Es decir, cuatro más que hace justo un año.

No es un gran crecimiento, pero es importante si tenemos en cuenta que es la única que aumenta su tamaño entre febrero y octubre de 2025.

Un tamaño que la convierte desde hace años en la segunda firma de Inditex con más tiendas en el grupo, sólo por detrás del buque insignia, Zara, que tiene 1.528. También en una de las que más factura.

Esta enseña fue lanzada al mercado por Amancio Ortega en 1998. Por aquel entonces, se unió a las otras tres marcas hermanas que componían el grupo: Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti.

La creación de Bershka forma parte de la fase de diversificación de Inditex tras el éxito de Zara y la consolidación del holding en 1985, con el objetivo de segmentar mejor al cliente.

En el caso de Bershka, el fin era llegar a un público joven ofreciendo prendas de moda a precios más asequibles que los de Zara.

Por eso siempre ha estado ligada a la música. De hecho, durante una época entrar en sus puntos de venta era como viajar a una discoteca.

Su alianza con la música también se refleja en el proyecto ‘Bershka Music’, una colaboración con Sony Music, tiene como objetivo promocionar a nuevos talentos musicales.

Bershka en Palma de Mallorca

Con esas características, la marca se hizo famosa, incluso por un detalle curioso: la dificultad para pronunciar y escribir su nombre en padres y madres, pero también entre las generaciones más jóvenes.

Y lo cierto es que su nombre no tiene una traducción ni un significado literal. Fue elegida por su sonoridad agradable.

La propuesta de Bershka se basa en colecciones muy rápidas y renovadas, que aprovechan el modelo logístico de Inditex para responder en pocas semanas a las tendencias.

Su peso en el grupo se nota en aspectos como que el nuevo sistema de alarmado ya se está implementando en Bershka y Pull&Bear. De momento, sólo está operativo en Zara. En el resto de marcas llegará más tarde.

Optimización de tiendas

Bershka es por tanto la única marca de Inditex cuyo número de tiendas crece. El resto reducen su espacio comercial dentro del proceso de optimización en el que la marca lleva años inmersa.

Tanto es así que el grupo gallego cuenta con 131 puntos de venta menos que en el mismo periodo del año pasado. Un dato que en realidad deja atrás los años más duros en los que su estructura adelgazaba a golpe de más de 600 cierres.

De esta forma, la compañía textil consigue frenar un proceso de absorción de tiendas que le llevó a retroceder más de una década atrás. Lo frena, pero no lo para.

Entre febrero y octubre de este año, todas sus marcas han reducido el número de puntos de venta. Zara cuenta con 1.528 establecimientos (60 menos que hace un año).

Stradivarius es la que menos mengua. Cierra con 839 locales, sólo seis menos.

En los resultados de Inditex es habitual encontrar alguna referencia al proceso de cierres. En estos nueve primeros meses, el gigante textil dice que “la optimización de las tiendas sigue su curso” y esperan que “esto impulse nuevas mejoras en la productividad”.

A pesar de los cierres, la compañía fundada por Amancio Ortega sigue abriendo tiendas nuevas. Entre febrero y octubre realizaron aperturas en 39 mercados.

Por ejemplo, Zara llegó a Las Vegas Forum Shops at Ceasars Palace.

También destaca la primera tienda en Dinamarca de Bershka en Copenhague Vimmelskaftet, y las tiendas de Stradivarius en Glasgow Silverburn, Zara Home en Hamburgo Hansviertel y Oysho en Ámsterdam Kalverstraat.