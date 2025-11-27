El legado que hereda Cristina de su hermana Marta en la presidencia de El Corte Inglés

El grupo cerró el último ejercicio con un beneficio neto récord de 512 millones de euros y unos ingresos de 16.675 millones, consolidando su posición en el sector retail.

El Corte Inglés puso en marcha un ambicioso plan de inversión de 3.000 millones de euros para remodelar tiendas, expandir negocios y mejorar capacidades logísticas y tecnológicas.

Durante la presidencia de Marta Álvarez, la compañía redujo su deuda en 1.000 millones de euros, impulsó la omnicanalidad y realizó inversiones estratégicas en logística, energía, seguridad y centros de datos.

Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés, heredando el legado de su hermana Marta tras seis años de gestión marcados por la diversificación y modernización del grupo.

Nueva revolución en El Corte Inglés. Marta Álvarez ha cedido la presidencia a su hermana Cristina, quien hereda ahora un legado de seis años en los que los grandes almacenes han tenido que hacer frente a muchos retos y cuyas líneas estratégicas están en un plan que acaba de arrancar.

Dicho plan contempla la inversión de 3.000 millones de euros, que se destinará a aspectos clave como la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo.

Se trata de una hoja de ruta que es posible tras la gestión de Marta Álvarez, quien asumió la presidencia de los grandes almacenes en 2019.

Casi sin tiempo se puso al frente de una compañía a la que le pilló por sorpresa la pandemia y a la que hizo frente con la diversificación de su negocio.

Creó una filial de logística, entró en el negocio de la energía y en el de la seguridad (Sicor), lanzó un operador virtual de telefonía móvil y fibra llamado Sweno...

Y hace poco invirtió en los centros de datos con la adquisición del 50% de la filial española de KIO Networks.

También encontró en el ecommerce un aliado más y diseñó una empresa más centrada en la omnicanalidad. Marta Álvarez adaptó el negocio a los nuevos tiempos y hábitos de compra.

Un negocio del que han tirado incluso en los últimos años en los que la inflación también ha afectado a todos sus principales negocios: alimentación, moda, viajes...

Y en 2021 protagonizó una de las grandes operaciones empresariales del año.

Mutua se hizo con el 8% de los grandes almacenes, lo que supuso valorar a la compañía en 7.000 millones de euros.

Ahí sellaron un compromiso con la aseguradora para salir a bolsa en menos de seis años, es decir, antes de 2028. Reto que queda ahora en manos de Cristina.

Reducir deuda

Pero entre todos los retos que tuvo, uno de los mayores fue el de reducir su elevada deuda. En su ejercicio fiscal de 2019 (cerrado en febrero de 2020) era de 2.729 millones de euros.

Y ahora es de 1.738 millones de euros, lo que supone 1,4 veces sobre el Ebitda. Es decir, se trata de 1.000 millones menos.

Para ello tuvo que hacer una importante labor de reducción de costes y de reordenación de sus centros comerciales, algunos de los cuales se convirtieron en outlets, mientras que otros cerraron.

También hubo ventas importantes. En 2023 vendió 43 supermercados de Supercor a Carrefour por 53 millones de euros. Y mucho antes se deshizo de su filial de informática.

Centro de El Corte Inglés.

Para simplificar estructura también absorbió Sfera. Y más tarde Bricor. Una jugada que Marta Álvarez repitió después de que se llevara a cabo la misma operación con Hipercor en 2017.

Su tamaño aún así sigue siendo grande: más de 1.700 puntos de venta y unos 80.000 empleados.

Y no todo fueron ventas en este periodo. El Corte Inglés también creció en la parte de la alimentación premium con la compra en 2021 de los supermercados de Sánchez Romero.

Todo ello le llevó a cerrar un último ejercicio histórico. A 28 de febrero de 2025 registró un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7% más.

Sus ingresos totales alcanzaron el récord de los 16.675 millones de euros, un 2% más. Siempre con el negocio del retail tirando del barco.

Tras estos seis años de gestión, Marta ha entendido que es el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de la compañía.

Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

Y por ello cede el testigo a su hermana, aunque no se va de la compañía familiar. Marta continuará como miembro del consejo de administración y en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

Ambas hermanas están presentes en la Comisión de Seguimiento y lo seguirán estando. Aquí se reúnen todas las semanas para evaluar el día a día de la compañía.

Un día a día del que Cristina no se ha apartado. Recordemos que ha desarrollado toda su vida profesional en El Corte Inglés. Concretamente, desde 1992.

Ha trabajado en distintas áreas de la compañía y se incorporó al Consejo de Administración en 2015. Por lo que conoce perfectamente la empresa.

Nuevo director general

El cambio en la presidencia coincide con la última gran remodelación en los mandos directivos.

Ésta supuso el cese de Gastón Bottazzini como CEO y la designación de Santiago Bau como director general.

Con ese cambio, Marta también aprovechó para ceder cierto poder. Ya lo había hecho previamente con la disolución de la comisión ejecutiva creada con la salida de Víctor del Pozo.

Y es que en estos seis años de gestión ha habido varios cambios directivos. Tras la salida en 2018 de Dimas Gimeno, Jesús Nuño de la Rosa, un histórico de la casa, dirigió la compañía entre 2019 y 2020.

Santiago Bau, nuevo director general de El Corte Inglés.

Su puesto fue ocupado por Víctor del Pozo, que duró hasta marzo de 2022. Ahí se creó una comisión ejecutiva presidida por Marta Álvarez Guil

Se designó a dos nuevos directores generales: José María Folache González-Parrado, que se reincorporó al equipo directivo de El Corte Inglés, y Santiago Bau, el nuevo hombre fuerte del grupo.

Con estos dos directores generales y la comisión ejecutiva, los grandes almacenes funcionaron hasta que Gastón Bottazzini fue designado consejero delegado en la junta general de accionistas de 2024, celebrada el 26 de julio del año pasado.