El ‘Black Friday’ desata la guerra del gran comercio contra las chinas Temu, Shein y Aliexpress

El 50% de los consumidores españoles adelanta sus compras navideñas al Black Friday, siendo ropa, calzado y tecnología los productos más demandados; la logística prevé gestionar 125 millones de envíos en estas fechas.

España es uno de los países europeos con mayor penetración de plataformas asiáticas, con cuotas del 52,6% para Shein y más del 70% para Aliexpress.

El comercio español reclama igualdad de condiciones, mientras que la Unión Europea ha aprobado eliminar la exención fiscal para paquetes menores de 150 euros, aunque la normativa aún no está en vigor.

La patronal de grandes comercios como El Corte Inglés, Ikea y Carrefour denuncia la competencia desleal de plataformas chinas como Temu, Shein y Aliexpress durante el Black Friday por incumplir normativas y vender productos defectuosos sin sanción.

El 28 de noviembre se celebra el Black Friday, una campaña de descuentos con origen en EEUU que España ya ha hecho suya y se ha consolidado como el inicio de las ventas de Navidad. El problema, este año, es la gran penetración de las plataformas chinas, que compiten con otras reglas.

Hablamos de Temu, Shein y Aliexpress. Contra ellas ha cargado La Distribución (Anged), patronal de El Corte Inglés, Ikea, Fnac o Carrefour. Y lo ha hecho a las puertas de esta gran campaña para el consumo.

Denuncia que se saltan la normativa y que venden productos defectuosos y peligrosos en nuestro país sin que sean sancionados.

Los paquetes de menos de 150 euros no pagan tasas aduaneras ni impuestos por ahora. Y estas plataformas suelen vender sus productos a precios muy por debajo de ese límite. De ahí esa competencia desleal.

La UE aprobó eliminar la actual exención que permite que los bienes con un valor inferior a 150 euros entren a la UE libres de impuestos. Pero esa normativa aún no está en vigor.

Por lo que la patronal de gran consumo exige que en un “momento crítico” como es el Black Friday y las Navidades, se cumplan las normas. No piden como en Francia bloquear estas webs, pero sí jugar con las mismas reglas.

Aunque su impacto en el comercio nacional se desconoce, sí es cierto que el peso de estas compañías para el consumidor español es muy alto.

Nuestro país es el segundo país de penetración de Temu en 2025, mientras que Shein tiene el 52,6% y Aliexpress supera el 70%, según datos de Marketplace Universe.

¿El motivo? "Hay mucha penetración digital en España y no hay ningún tipo de control", asegura Matilde García Duarte, la presidenta de Anged.

La UE sopesa imponer una tasa de 2 euros a los pequeños paquetes de plataformas como Shein o Temu Reuters

Además, la competencia desleal con las plataformas asiáticas se mezcla con un contexto económico marcado por una cierta moderación del consumo, el aumento de costes y la incertidumbre geopolítica.

Algo que hace que el consumidor sea prudente. Se calcula que el gasto medio en España para el Black Friday y Navidad sea de 182 euros, un 13% menos que los 209 del año pasado, según la plataforma digital de gestión de pagos Shopify.

A pesar de ello, las sensaciones del sector del gran consumo para la campaña de Navidad (donde se incluye el Black Friday) son positivas, según Anged.

Tanto que recientemente la patronal revisó al alza sus previsiones de crecimiento para 2025 hasta un 3% frente al 1,8% del año pasado.

ARTE, patronal de Inditex o Mango, incluye esta campaña dentro de la temporada otoño-invierno, cuyas estimaciones también son positivas.

"Las previsiones permiten estimar un incremento en las ventas del sector de aproximadamente un 2,4% respecto a la campaña otoño-invierno del año anterior", señalan a este periódico.

Anticipo de compras

Más allá de la guerra con las plataformas chinas, el Black Friday se ha consolidado tanto en nuestro país que cada vez más los consumidores la usan para adelantar las compras navideñas aprovechándose de alguna promoción.

En concreto, el 50% de los usuarios anticipa sus compras navideñas para beneficiarse de las promociones, según un estudio de la patronal de fabricantes y distribuidores Aecoc.

El estudio revela que el 62% de los compradores tiene la intención de adquirir algún producto durante el próximo Black Friday o que el 51% de los compradores aprovechará más que en años anteriores las ofertas y descuentos para ahorrar en sus compras.

De esta anticipación es consciente la logística. Su patronal, UNO, calcula que las empresas de logística y transporte gestionarán 125 millones de envíos durante las campañas de Black Friday y Navidad, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior

Durante este periodo, las empresas de reparto van a gestionar una media de 4,3 millones de envíos diarios, con picos de hasta 5,5 millones durante los días de mayor actividad.

Éstos son los inmediatamente posteriores al Black Friday, la semana siguiente al Cyber Monday y los días previos a la Navidad.

“Estas cifras confirman la creciente anticipación de las compras y la concentración de la demanda en periodos muy cortos, lo que exige una planificación logística milimétrica”, señaló el presidente, Francisco Aranda.

¿Qué se compra?

El informe de Aecoc también revela que el 44% de los consumidores aprovecha las rebajas del Black Friday para adquirir novedades recién lanzadas al mercado.

En cuanto a las categorías más buscadas, ropa, calzado y accesorios lideran las preferencias, con un 50% de menciones.

A continuación se sitúan informática, telefonía y electrodomésticos (40%), regalos en general (34%), y los productos de alimentación, bebidas, droguería, perfumería y cuidado personal (24%).

Otras categorías con presencia destacada en esta campaña son los viajes (19%), el ocio, los espectáculos y la cultura (17%), los juguetes (14%), y los muebles y artículos de decoración (11%), mientras que el transporte (coches, motos, bicicletas o patinetes) alcanza tan solo 3% de menciones.