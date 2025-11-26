La patronal de El Corte Inglés e Ikea denuncia que Shein, Temu y Aliexpress se saltan la ley y venden productos defectuosos

Según Anged, el 65% de los artículos de Shein y Temu presentan irregularidades, el 73% son defectuosos y el 25% podrían ser peligrosos para la salud.

España es el país de la UE con mayor penetración de estas plataformas, con más de 400 millones de paquetes al año y un tercio de las compras online procedentes de China.

Anged reclama igualdad de condiciones y denuncia que los paquetes de menos de 150 euros enviados desde estas plataformas están exentos de aranceles e impuestos, lo que genera competencia desleal frente al comercio europeo tradicional.

La patronal Anged, que agrupa a El Corte Inglés, Ikea, Fnac o Carrefour, denuncia que plataformas como Shein, Temu y Aliexpress incumplen la normativa y venden productos defectuosos y peligrosos en España.

El gran comercio estalla contra Shein, Temu y Aliexpress. La Distribución-Anged, patronal de El Corte Inglés, Ikea, Fnac o Carrefour, denuncia que se saltan la normativa y que venden productos defectuosos y peligrosos en nuestro país sin que sean sancionados.

"No puede ser que los paquetes de menos de 150 euros no paguen tasas aduaneras ni impuestos", ha señalado Matilde Gracía Duarte, presidenta de la asociación, quien descarta otras medidas como aplicar una tasa o bloquear las plataformas.

Por ello piden, en pleno Black Friday y a las puertas de la Navidad, tener las mismas reglas de juego.

"Nosotros abogamos por que se cumpla la norma y que, si el incumplimiento es reiterado, se tomen las medidas", ha señalado Matilde Gracía Duarte, presidenta de la asociación, quien descarta otras medidas como aplicar una tasa o bloquear las plataformas.

"Pedir una tasa es muy jugoso para un Gobierno, pero no para el consumidor. No resuelve el problema", ha añadido.

Por tanto, lo único que hay ahora sobre la mesa es la entrada en vigor de la exención arancelaria anunciada en Europa.

En concreto, los datos muestran que en Europa entran todos los años 4.600 millones de paquetes de menos de 150 euros, que están exentos del pago de aranceles.

Esto permite la entrada masiva de estas mercancías a la UE con una estructura de costes considerablemente menor que la de cualquier empresa europea sujeta a la importación y distribución tradicional.

Algo que “está produciendo un desequilibrio total y una rotura del level playing field y acaba siendo una carga de costes y requisitos para las empresas europeas”, ha explicado.

Gran penetración en España

En España, la patronal de la gran distribución estima más de 400 millones de paquetes anuales, siendo el país de la UE con mayor penetración de las plataformas chinas, ya que un tercio de las compras online de los españoles proceden de China.

De esta forma, España es el segundo país de penetración de Temu en 2025, mientras que Shein tiene el 52,6% y Aliexpress supera el 70%. Así el 72% de los españoles que compran por Internet lo hacen en la plataforma asiática, según datos de Marketplace Universe.

¿El motivo? “"Hay mucha penetración digital en España y no hay ningún tipo de control", ha asegurado la presidenta de Anged.

Como ejemplo de ello está Canarias, a la que ha calificado de "paraíso" para estas plataformas porque "no pagan ni aduanas ni impuestos".

La Distribución Anged considera que se trata de un "fenómeno disparado, ya que el crecimiento interanual de Temu y Shein se sitúa entre el 20% y el 70%".

La patronal del gran comercio ha resaltado que el 65% de los artículos de Shein y Temu tienen irregularidades, el 73% son defectuosos y el 25% fueron clasificados potencialmente como peligrosos para la salud.