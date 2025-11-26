Relevo sorpresa en El Corte Inglés: Marta Álvarez abandona y cede la presidencia a su hermana Cristina

Cristina Álvarez asumirá la presidencia en un contexto de reciente reestructuración del equipo directivo, tras la salida del CEO Gastón Bottazzini y el nombramiento de Santiago Bau como director general.

Marta Álvarez seguirá vinculada a la empresa como miembro del Consejo, de la Comisión de Seguimiento y dirigiendo las áreas de Marcas Propias, Moda y Hogar.

El relevo se hará efectivo el 15 de enero de 2026, según ha comunicado oficialmente la compañía.

Marta Álvarez abandona la presidencia de El Corte Inglés tras más de seis años en el cargo y será reemplazada por su hermana Cristina Álvarez.

Relevo sorpresa en El Corte Inglés. La hasta ahora presidenta, Marta Álvarez, ha comunicado su decisión de abandonar el puesto. Será relevada por su hermana Cristina Álvarez.

El cambio se llevará a cabo el próximo 15 de enero de 2026, según ha comunicado la compañía en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

En una carta a los accionistas, Marta Álvarez ha asegurado que tras más de seis años en el cargo de presidenta, y tras la reciente designación de una primera línea ejecutiva, ahora llega el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de la compañía.

“Con el esfuerzo de todos hemos conseguido grandes resultados, que han permitido a la compañía encarar el futuro con garantías, siempre con el cliente en el centro, y apoyándonos en el trabajo diario del conjunto de las personas que formamos parte de nuestra empresa”, ha dicho.

Marta Álvarez continuará como miembro del Consejo y de su Comisión de Seguimiento, y en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

“Cristina cuenta con todo mi apoyo desde el Consejo y la Comisión de Seguimiento, para continuar trabajando por esta empresa, a la que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional”, añade en su carta Marta Álvarez.

Cristina, por tanto, se pondrá al frente de los grandes almacenes con un equipo directivo remodelado tras el cese de Gastón Bottazzini como CEO y la designación de Santiago Bau como director general.

Estamos trabajando en la ampliación de esta información.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.