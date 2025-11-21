Eroski cierra sus 17 años más oscuros: varios acuerdos con la banca, 2.500M menos de deuda y ganas de crecer fuera del norte

En 2024, Eroski registró una facturación de 5.885 millones de euros y un beneficio de 81,7 millones, consolidando su posición como cuarto distribuidor de España con una cuota de mercado del 4,3%.

Tras años de desinversiones y reestructuración, Eroski planea crecer abriendo entre 10 y 15 supermercados propios y hasta 60 franquicias anualmente, con especial foco en el norte de España antes de expandirse al resto del país.

La cooperativa vasca ha cerrado una nueva operación de refinanciación, incluyendo un bono senior de 500 millones, un préstamo sindicado de 370 millones y una línea de crédito de 80 millones, todo con vencimiento en 2031.

Eroski ha reducido su deuda en más de 2.500 millones de euros desde 2009, situándola en 938 millones, gracias a acuerdos con bancos y apoyo institucional.

En 2009, Eroski arrastraba una deuda de más de 3.500 millones de euros que la colocaba en una posición complicada a la hora de renegociar con los bancos y, por tanto, de mantener a flote su negocio. Pero esta semana ha cerrado esa complicada etapa.

La cooperativa vasca ha llegado a otro de los muchos acuerdos alcanzados con las entidades financieras en 17 años. “La banca dejó de confiar en nosotros y han vuelto a confiar. Ahora también tenemos el apoyo institucional”, señaló Rosa Carabel, CEO de Grupo.

Con estas palabras hizo referencia al Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y el ICO, y a las entidades financieras como Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA, Santander, Caixabank, Banca March, Cajamar, Caja Rural, Rabobank, Intesa Sanpaolo y Deutsche Bank.

La nueva operación de refinanciación de Eroski consiste en una emisión de un bono senior de 500 millones de euros.

Junto a esto ha firmado un préstamo sindicado (TLA) por importe de 370 millones de euros y una nueva línea de crédito, por importe de 80 millones de euros. Todo con vencimiento en 2031.

Esto permitirá la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas (OSES) con vencimiento original en 2028 (209 millones de euros) y la amortización anticipada de la emisión de bonos sénior garantizados al 10% con vencimiento en 2029.

Con esta operación querían “agilizar la estructura financiera y abaratar su coste”, según la directiva.

Rosa Carabel, CEO de Eroski. Sandra Tobar

Ahora su deuda se sitúa en 938 millones, su nivel más bajo. Es decir, la empresa vasca ha rebajado en más de 2.500 millones su endeudamiento.

En 2009 era ocho veces su ebitda, mientras que en 2024 bajó a 2,3. El objetivo es estar por debajo de 2 en el ratio deuda/ebitda en 2027.

Expansión

Este nuevo acuerdo llega en un momento dulce para la compañía, con sus ventas creciendo en los últimos tres años. En 2024, su facturación alcanzó los 5.885 millones, un 2,7% más, y su beneficio fue de 81,7 millones.

Además, Eroski ha dejado de perder cuota en España. Es el cuarto distribuidor de España con una cuota de 4,3% (0,1 puntos más), según los últimos datos de la consultora Kantar.

Y lo que viene es crecer y expandirse, de momento por la zona norte donde son líderes en muchas comunidades. A partir de 2027 pensarán en el resto de España. Tienen “la expectativa de empezar a explorar en forma de mancha de aceite en las zonas más cercanas”.

En los próximos tres años prevén abrir entre 10 y 15 supermercados propios y entre 50 y 60 franquicias al año. Es decir, un máximo de 75 tiendas anuales.

Todo en la parte de alimentación, de donde procede el 95% de sus ventas tras todas las desinversiones realizadas años atrás. De ellas, el 77% vienen de los supermercados.

Aun así, Eroski mantendrá sus 36 hipermercados. “No creceremos en hipermercados, pero los que tenemos son muy sostenibles y rentables”, aseguró la CEO.

Los otros acuerdos

Llegar hasta aquí no fue nada fácil. En 2009, la deuda de Eroski superó los 3.500 millones de euros.

Por esas fechas, cerró un acuerdo con 23 entidades para la reestructuración de una deuda de 1.705 millones de euros con vencimiento final en enero de 2014. Y es aquí donde también firma, sin saberlo, su declive en el mercado.

Eroski comenzó a adelgazar su estructura con el traspaso de 140 supermercados a Dia en 2014 y de 35 a Carrefour en 2016. Muchos de ellos en Madrid, donde prácticamente desapareció.

Ventas que encajaban entre las desinversiones que la banca exigió en una segunda refinanciación de su deuda por importe de 2.605 millones de euros firmada en 2014 hasta 2019.

Continuando en esta línea, se deshizo de las 103 tiendas de perfumerías If que vendió a Douglas en 2017, mientras que filiales como Caprabo pendían de un hilo. Durante años, el mercado dio por hecha su venta.

También se dedicó a concentrar sus esfuerzos en la zona norte donde es un operador de referencia y a fortalecer sus negocios prioritarios. En la zona centro sólo está presente a través de franquicias.

En 2018 Eroski cerró su tercer acuerdo con las entidades bancarias para refinanciar la deuda de 1.540 millones de euros (el 75% de su deuda total) hasta el 31 de julio de 2024.

Es cierto que las condiciones fueron más flexibles. Entre ellas, destaca la de encontrar socios para algunas de sus filiales, como Caprabo.

Rapid de Eroski en una estación de servicio en Ciudad Real.

Y dicho y hecho. En marzo de 2021 Eroski llegó a un acuerdo para la entrada de EP Corporate Group como socio financiero de su filial en Cataluña con la venta del 50%.

Este capítulo, el de las desinversiones, también parece que ya se ha cerrado. Para Rosa Carabel ya “no es el objetivo”, aunque si surgen oportunidades las escucharán.