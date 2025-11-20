La cadena española La Casa de las Carcasas compra parte del negocio de Claire’s en Francia

Con esta operación, La Casa de las Carcasas amplía su red en Francia, donde ya cuenta con más de 100 tiendas abiertas desde su llegada en 2022.

El resto de establecimientos de Claire’s en Francia que no han sido adquiridos por las dos compañías cerrarán sus puertas.

El Tribunal de Comercio de París ha validado las ofertas de La Casa de las Carcasas y la suiza June, que se quedará con 140 tiendas y la mayoría de empleados de Claire’s en Francia.

La Casa de las Carcasas, cadena española de accesorios para móviles, ha adquirido parte del negocio de Claire’s en Francia, incluyendo tres tiendas y la subrogación de 30 empleados.

Poco a poco el futuro de las filiales de Claire´s en Europa se va resolviendo tras la bancarrota de su matriz en EEUU este verano. En Francia, una empresa española y una suiza han salido al rescate de la compañía de accesorios.

Hablamos del retailer La Casa de las Carcasas y de la cadena de joyerías June. Esta semana, el Tribunal de Comercio de París ha validado dos ofertas de adquisición realizadas por las dos empresas.

Unos 450 de los 830 empleados serán absorbidos por dos compradoras, la gran mayoría por el vendedor de bisutería June, que ha obtenido los derechos para operar la marca Claire's durante diez años.

Y otros treinta empleados serán subrogados por el vendedor español de fundas para teléfonos La Casa de las Carcasas, según la agencia AFP.

La Casa de las Carcasas se quedará con tres tiendas para vender sus accesorios para teléfonos, mientras que June asumirá 140 tiendas de las 240 que tenía Claire’s en Francia.

El resto de establecimientos que no entran dentro de las ofertas acabarán cerrando.

Con esta adquisición, La Casa de las Carcasas amplía su red de tiendas en Francia, país en el que aterrizó en mayo de 2022 con su primera tienda en Cergy, cerca de París.

“Desde entonces, nos hemos comprometido a llevar nuestra experiencia y dedicación a todos los rincones de Francia”, señala la compañía en LinkedIn.

Y lo cierto es que la expansión ha sido muy rápida. A finales de diciembre de 2023, contaban con 55 tiendas y más de 300 empleados. Y ahora son más de 100 tiendas en todo el país al que sumarán tres más de Claire’s.

June en España

La suiza June es la misma empresa que ya ha cerrado la compra de unidades productivas de Claire’s Suiza, que está en proceso de hacer lo mismo en Portugal y que ha lanzado una oferta por el negocio español que entró en concurso de acreedores el pasado 5 de septiembre.

June ha ofrecido 410.000 euros para rescatar a la marca de accesorios en nuestro país.

La oferta incluye el pago de 50.000 euros que se abonarían en metálico en la fecha de cierre de la operación, según el documento de la oferta vinculante al que ha tenido acceso este periódico.

También 230.000 euros como consecuencia de la subrogación de los trabajadores y 130.000 euros para hacer frente a la deuda que tiene Claire’s en España.

De esta forma, June mantendría el empleo de 57 trabajadores y se haría con todas las tiendas de Claire’s en nuestro país, así como con las existencias, mobiliario y equipos informáticos.

Se calcula que puede haber en torno a 12 establecimientos, según consta en su web. La mayoría de ellas ubicadas en Madrid.

La oferta va más allá incluso de comprar el negocio de la tienda de accesorios de joyería y bisutería que en España se hizo famosa por un servicio de piercing en las orejas.

June, de la mano de Une Ligne, tiene un plan estratégico que busca reposicionar Claire’s como una love brand, capitalizando el vínculo emocional único que mantiene con sus clientas.