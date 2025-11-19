Pascual se vuelca con el negocio internacional: planea facturar 100 millones en 2027 en Centroamérica, Asia y África

La empresa también impulsa proyectos en Marruecos y Guatemala, y mantiene presencia en otros mercados como Cabo Verde, Guinea y Jamaica, con planes de iniciar operaciones en dos nuevos países antes de 2027.

Pascual pone el foco fuera de España. La compañía de alimentación prevé alcanzar una facturación de 100 millones de euros en 2027, coincidiendo con el cierre de su plan estratégico 'Rumbo 24-27' y con la vista puesta en crecer en países de Centroamérica, África y Asia.

“Estos países están llenos de niños, que son los que consumen lácteos”, ha asegurado Tomás Meléndez, director internacional de Pascual.

Actualmente, Pascual factura 70 millones en su división internacional. Tiene un peso del 7,5% en sus ventas totales. “Queremos estar en el 10% en el 2027 y el reto es el 20% pero ese objetivo no tiene fecha”, ha asegurado.

Además, la plantilla pasará de 40 personas a 100 o 120 en 2027.

Para ello la estrategia es distinta a la del resto de compañías. “Determinamos qué países son estratégicos e invertimos en el mercado. Cuando conseguimos ser líderes es cuando abrimos la fábrica e invertimos”, ha señalado.

Proyectos

Eso es lo que ha pasado en Filipinas, donde abrirá su primera planta fuera de España.

Pascual tendrá fábrica en 2027 tras una inversión de 17 millones que realiza a través de ABI Pascual Foods, la joint venture creada en 2013 con Asia Brewery. En este país, han conseguido el liderazgo con yogures por delante de Nestlé.

En Angola, por ejemplo, el proyecto está en pausa por la elevada inflación y la contracción del consumo.

“El país está en un periodo complicado, pero Pascual piensa a largo plazo, pero no abandonamos los países”, ha asegurado. Por lo que la idea es continuar.

Además, Pascual ha comenzado a producir en el país para vender en Marruecos.

“Tánger es el mejor sitio de exposición del mundo para Pascual. El Bifrutas está en todas las casas y se pide por litros en los bares”, ha afirmado.

Y en Guatemala ha consolidado su proyecto de la mano de Gracia Foods, la joint venture con Corporación Castillo Hermanos, una compañía líder en bebidas en Centroamérica.

El proyecto se articula en tres plataformas: Bifrutas de La Granja, que comenzó en 2023, yogures de larga vida y Vivesoy, que han iniciado su producción local en 2025 y donde ya es el segundo actor del mercado de bebidas vegetales con más del 12% de cuota de mercado.

Además de estos proyectos, Pascual está en otros países con pequeños proyectos en Cabo Verde, Guinea, Jamaica… Y el objetivo es llegar a otros como Indonesia.

“Queremos, para 2027, tener dos países más en marcha”, ha vaticinado el directivo. Hay que tener en cuenta que arrancar en un país se tarda un año y medio.